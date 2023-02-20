Йоханнес Бо о шансах Большунова в биатлоне: «Когда ты лучший в лыжных гонках, ты сможешь показывать скорость. Не знаю, как он проявил бы себя в стрельбе»
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо оценили перспективы российского лыжника Александра Большунова в случае перехода в биатлон.
«Когда ты лучший в своем виде спорта – если речь о двух родственных видах, таких как лыжные гонки и биатлон, – ты сможешь показывать скорость на лыжне. Но я не знаю, насколько хорошо он проявил бы себя в стрельбе», – сказал Йоханнес.
«Когда я смотрю на него, он кажется довольно агрессивным во время соревнований. Мне доводилось слышать о его действиях на трассе и высказываниях про соперников, но если бы он научился чуть сдерживать себя, думаю, у него хорошо получилось бы [в биатлоне]», – отметил Тарьей.
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8 (11). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 3250
11 (10). Hubert HURKACZ (Polska) — 2995
14 (13). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2470
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101 (98). Аслан ХЪÆРÆЦАТЫ (Уæрæсе) — 530
P.S. Iлья Iвaшкa cпявae: "Уcё нiжэй, i нiжэй, i нiжэй..."😂