Йоханнес Бо о шансах Большунова в биатлоне: «Когда ты лучший в лыжных гонках, ты сможешь показывать скорость. Не знаю, как он проявил бы себя в стрельбе»

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тарьей Бо Йоханнес Бо переходы Александр Большунов Биатлон

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо оценили перспективы российского лыжника Александра Большунова в случае перехода в биатлон.

«Когда ты лучший в своем виде спорта – если речь о двух родственных видах, таких как лыжные гонки и биатлон, – ты сможешь показывать скорость на лыжне. Но я не знаю, насколько хорошо он проявил бы себя в стрельбе», – сказал Йоханнес.

«Когда я смотрю на него, он кажется довольно агрессивным во время соревнований. Мне доводилось слышать о его действиях на трассе и высказываниях про соперников, но если бы он научился чуть сдерживать себя, думаю, у него хорошо получилось бы [в биатлоне]», – отметил Тарьей.

Отец Большунова: «Давно говорил сыну: «Нужно в биатлон». Он стреляет прекрасно, между прочим»

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40 комментариев

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Alyosha1803
Ответ Iuasamotu
В биатлоне ж не бегут 28 или 30 км, поэтому Саня не очень подходящий лыжник для биатлона. Плюс, все лыжники перешедшие в биатлон теряют свою прежнюю функциональность и сбавляют скорости, ибо приходится считаться с правилами стрельбы, которые гласят "запыхаешься - промажешь"
А если с автоматом и пара рожков к нему?
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Iuasamotu
Ответ Анатолий Новосельцев
Если для тебя человек в 26 старый дед, то тебе лет пять? 😂
Ну так, если человек в 26 лет, успешно выступает лишь по медленным марафонам, то он и есть лыжный дед.
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Анатолий Новосельцев
Ответ Maxximus
Про Клебо - из внуков в дедушки 🤣
Бабкиных внуков, это важно 😂
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Погладь быка
Калинина (укр) - Кудерметова 6-3, 5-7, 7-5. Вот такой вот типа игрок десятки. Любимый первый круг.
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Maxximus
Ответ Анатолий Новосельцев
Если для тебя человек в 26 старый дед, то тебе лет пять? 😂
Про Клебо - из внуков в дедушки 🤣
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Xell
При всем уважении но Саша бы научился стрелять лет за 5—6 и поэтому ему нет смысла идти в биатлон. Пример Бьорндален первое время не мог вообще стрелять нормально.
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Maxximus
Ответ PolarBear
Угу, быстрая Стина Нильссон уже пришла в биатлон
быстрой она была на 1.2 км
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Alex1104
Ответ Iuasamotu
Да мало ли в молодости кто что выигрывал? А сейчас Саня, старый дед, выступает только по марафонам
26 лет - старый дед?
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Анатолий Новосельцев
Ответ Iuasamotu
Да мало ли в молодости кто что выигрывал? А сейчас Саня, старый дед, выступает только по марафонам
Если для тебя человек в 26 старый дед, то тебе лет пять? 😂
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Другая_
Ответ Iuasamotu
Да мало ли в молодости кто что выигрывал? А сейчас Саня, старый дед, выступает только по марафонам
26 лет?)
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Alex1104
Ответ Iuasamotu
Да мало ли в молодости кто что выигрывал? А сейчас Саня, старый дед, выступает только по марафонам
Индивидуалку побежит.
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expertmer2020
У моего знакомого был талант пить много водки и не пьянеть - он не стал талантом во всём.
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Недавняя чемпионка водокачки Потапова, испугавшись встречи с Ариной, спешно ретировалась. Ну понятно, это же не на водокачках у детей конфеты отнимать.
Рейтинг Топ-100 ATP (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska):

5 (5). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 3860
8 (11). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 3250
11 (10). Hubert HURKACZ (Polska) — 2995
14 (13). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2470
79 (77). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 651
97 (83). Роман САФИУЛЛИН (Россия) — 549
101 (98). Аслан ХЪÆРÆЦАТЫ (Уæрæсе) — 530

P.S. Iлья Iвaшкa cпявae: "Уcё нiжэй, i нiжэй, i нiжэй..."😂
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Yury Sin
Ответ expertmer2020
Потерять веру в себя и впасть в жуткую депрессию, которая оставит неизгладимый след в душе на всю жизнь.
Депрессию из-за чего?
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expertmer2020
Ответ Yury Sin
"Обратных" - в каком смысле?
Потерять веру в себя и впасть в жуткую депрессию, которая оставит неизгладимый след в душе на всю жизнь.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ expertmer2020
Талантливый человек талантлив во всём - пропагандистский штамп.
Вам плохо?????😨
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Yury Sin
Ответ expertmer2020
Да, имеет - но имеет и много обратных шансов.
"Обратных" - в каком смысле?
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Iuasamotu
Ответ Alex1104
А то он в спринте никогда не выигрывал
Да мало ли в молодости кто что выигрывал? А сейчас Саня, старый дед, выступает только по марафонам
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expertmer2020
Ответ Yury Sin
Любой хороший лыжник имеет шансы на победы или подиумы в биатлоне, если он хоть как-то стреляет ("хоть как-то" - это, как мне кажется, в районе 60 процентов). А если этот лыжник один из лучших в своем виде, то тем более.
Да, имеет - но имеет и много обратных шансов.
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Бобынин
В биатлоне больше головой надо думать, а это сашино слабое место.
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Yury Sin
Ответ expertmer2020
Не, пусть лучше Бацарашкина оценит перспективы Ёхи в стрелковом спорте.
Любой хороший лыжник имеет шансы на победы или подиумы в биатлоне, если он хоть как-то стреляет ("хоть как-то" - это, как мне кажется, в районе 60 процентов). А если этот лыжник один из лучших в своем виде, то тем более.
+2
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Макар Телятгонялов
Ответ Погладь быка
И поменьше немирно выступает в Лужниках.
И часто он в Лужниках выступает?
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expertmer2020
Ответ Андрей Калинин
Вот это приплели так припрели
Есть такой термин мифодизайн - это из этого.
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Глеб Вихрев
А , как насчет синхронного плавания -там шас мужики с бооольшими яйцами в тренде.
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Андрей Калинин
Ответ expertmer2020
Талантливый человек талантлив во всём - пропагандистский штамп.
Вот это приплели так припрели
+4
-2
+2
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