Йоханнес Бо о шансах Большунова в биатлоне: «Когда ты лучший в лыжных гонках, ты сможешь показывать скорость. Не знаю, как он проявил бы себя в стрельбе»

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо оценили перспективы российского лыжника Александра Большунова в случае перехода в биатлон.

«Когда ты лучший в своем виде спорта – если речь о двух родственных видах, таких как лыжные гонки и биатлон, – ты сможешь показывать скорость на лыжне. Но я не знаю, насколько хорошо он проявил бы себя в стрельбе», – сказал Йоханнес.

«Когда я смотрю на него, он кажется довольно агрессивным во время соревнований. Мне доводилось слышать о его действиях на трассе и высказываниях про соперников, но если бы он научился чуть сдерживать себя, думаю, у него хорошо получилось бы [в биатлоне]», – отметил Тарьей.

Отец Большунова: «Давно говорил сыну: «Нужно в биатлон». Он стреляет прекрасно, между прочим»

Михаил Шашилов: «Думаю, у Большунова бы все получилось в биатлоне, он это сам прекрасно понимает»