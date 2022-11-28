Михаил Шашилов: «Думаю, у Большунова бы все получилось в биатлоне, он это сам прекрасно понимает»

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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил перспективы трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в других видах спорта.

– До какого возраста возможен такой переход из лыж в биатлон?

– Это зависит от психологии, от индивидуальных способностей к стрельбе.

– Например, в 25 лет лыжник может стать биатлонистом?

– Почему нет? Если потенциал и мотивация у спортсмена сохранились, то может. Стина Нильссон же перешла – возрастная спортсменка, а перешла и ставит свои рекорды.

– Как думаете, у Александра Большунова получилось бы в биатлоне?

– Талант человека многогранен. Думаю, у Сашки бы все получилось, и он это сам прекрасно понимает. Нормальный парень, мы его с детства знаем.

У Большунова и в прыжках с трамплина получилось бы, и в горных лыжах. Трудолюбивый человек. Он бы добился всего своим трудом, – сказал Шашилов.

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