Отец Большунова: «Давно говорил сыну: «Нужно в биатлон». Он стреляет прекрасно, между прочим»

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника , прокомментировал победу сына в «Тур де Ски», а также поделился мнением о том, может ли Александр попробовать силы в биатлоне.

– До чемпионата мира осталось чуть больше месяца. Победа в многодневке говорит о том, что Александр уже готов к турниру?



– «Тур де Ски» и чемпионат мира – два главных старта. Первый, менее значимый, Саша прошел достойно.

Впереди самый главный турнир, думаю, вместе с Юрием Викторовичем они грамотно подойдут к нему. Сейчас два-три дня отдыха, и они снова берутся за работу, будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира.

– В Оберстдорф наша команда поедет под флагом . Как вы отнеслись к этой новости?

– Многие из молодого поколения наших лыжников прошли Олимпиаду в , где они были в такой же ситуации, были без флага и гимна, но достойно выступили, защитили честь страны. Но самое главное, что весь мир знает, откуда эти спортсмены, они же не первый раз выступают на Кубках и чемпионата мира, на той же Олимпиаде были…

А так, конечно, некрасиво. Наших детей – как котят, за что-то обижают… Недавно я смотрел на победу Саши, поднимали флаг, звучал гимн, и просто наворачиваются слезы, стою и плачу.

Это такой положительный заряд, гордость за страну. Все наши дети, спортсмены, знают, за какую страну они выступают, но эта унизительная процедура в отношении России продолжается не первый сезон. Неприятно, конечно.

– Недавно Сашу спросили о возможном уходе в биатлон, и он такое развитие своей карьеры допустил. Одобрите выбор сына, если он все-таки на это решится?

– Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть.

Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон». Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет.

– Сейчас биатлонной сборной Большунов пригодился бы.



– Я раньше смотрел биатлон, а сейчас не смотрю, потому что одни лыжи... А так слежу, 43 гонки без медалей – и вот победа! Нужно просто трудиться, без труда никакого движения не будет, – сказал Большунов-старший.