Йоханнес Бо об участии в лыжных гонках: «Норвежские лыжники невероятно быстры, так что даже нет смысла пытаться»

Теги Кубок мира сборная Норвегии лыжные гонки сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Йоханнес Клэбо Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о возможном выступлении в лыжных гонках и сравнениях с лыжником Йоханнесом Клэбо.

«Да, было бы неплохо посмотреть [на себя в лыжных гонках], потому что иначе сравнивать сложно. Сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо, и проверить это было бы интересно.

Ведь сейчас [на лыжном Кубке мира] есть дистанции меньше 15 км – мужчины бегут по 10 км в гонках с раздельным стартом.

Норвежцы (лыжники) невероятно быстры, так что даже нет смысла пытаться», – сказал Йоханнес.

«Считаю, что на 15-километровке ему (Йоханнесу) было бы сложно. Но на Кубке мира они выступают на 10 км – и это идеально подошло бы ему», – говорит старший брат биатлониста Тарьей Бо.

«Я думаю, что без стрельбы ему будет скучновато», – отметил Стурла Хольм Лагрейд.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

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9 комментариев

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Доминик
Ответ Виталий Пучков
Это проблема слабых а не его
Это проблема читерства рыжего.
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5658y8bs5f
Было бы желание Йоханнес, смог бы и там показать достойный результат. А у Бьерндалена стимулом выступления в лыжных гонках, было то что в свое время Уле не попал в команду по лыжным гонкам, поэтому он хотел доказать лыжникам что он не слабее их.
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Daniyar8
А типо остальные не быстры и остальных он обгонит?
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Виталий Пучков
Ответ Доминик
Поэтому он будет отнимать медали у слабых.
Это проблема слабых а не его
+1
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Биатлонная зима
Допустите наших и посмотрим кто быстрее
+2
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Доминик
Поэтому он будет отнимать медали у слабых.
+3
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Ярик01
Ответ Лжетрофеич
а лучше Клэбо научить стрелять
У Клебо взрывной типаж, большой объем работы в малом отрезке времени, не подойдёт ему биатлон.
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gerr_max
Вот если фис и ибу договорились об установление спец.квот в лыжах для биатлонистов, которые хотели бы поучаствовать. У каждой страны одно доп место на случай участия биатлониста.
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Лжетрофеич
а лучше Клэбо научить стрелять
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