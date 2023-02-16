Йоханнес Бо об участии в лыжных гонках: «Норвежские лыжники невероятно быстры, так что даже нет смысла пытаться»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о возможном выступлении в лыжных гонках и сравнениях с лыжником Йоханнесом Клэбо.

«Да, было бы неплохо посмотреть [на себя в лыжных гонках], потому что иначе сравнивать сложно. Сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо, и проверить это было бы интересно.

Ведь сейчас [на лыжном Кубке мира] есть дистанции меньше 15 км – мужчины бегут по 10 км в гонках с раздельным стартом.

Норвежцы (лыжники) невероятно быстры, так что даже нет смысла пытаться», – сказал Йоханнес.

«Считаю, что на 15-километровке ему (Йоханнесу) было бы сложно. Но на Кубке мира они выступают на 10 км – и это идеально подошло бы ему», – говорит старший брат биатлониста Тарьей Бо.

«Я думаю, что без стрельбы ему будет скучновато», – отметил Стурла Хольм Лагрейд.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена