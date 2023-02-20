Анна Богалий: «Халили прогрессирует, может, не так быстро, как от него ждали, как он сам хотел. Но он на верном пути»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала победы и в общем зачете Кубка России по биатлону.

«Карим очень здорово начал сезон и уверенно выглядел осенью, в начале зимы. В ноябре и декабре был в форме даже лучше, чем после Нового года. И тем не менее он сохранил запасы под конец сезона и заслуженно выиграл.

Халили прогрессирует, может быть, не так быстро, как от него ждали, как он сам хотел. Но такие стабильные выступления строятся на грамотном как техническом, так и ментальном подходе. Поэтому Карим на верном пути.

Настя — молодая талантливая спортсменка, авансов выдавали в ее адрес действительно много. Но прошлые сезоны у нее, откровенно говоря, были не самыми простыми, и здорово, что она смогла выйти из этой ситуации победительницей», – сказала Богалий.