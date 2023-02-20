Анна Богалий: «Халили прогрессирует, может, не так быстро, как от него ждали, как он сам хотел. Но он на верном пути»

Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен Кубок России Карим Халили Анастасия Гореева Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала победы Карима Халили и Анастасии Гореевой в общем зачете Кубка России по биатлону.

«Карим очень здорово начал сезон и уверенно выглядел осенью, в начале зимы. В ноябре и декабре был в форме даже лучше, чем после Нового года. И тем не менее он сохранил запасы под конец сезона и заслуженно выиграл.

Халили прогрессирует, может быть, не так быстро, как от него ждали, как он сам хотел. Но такие стабильные выступления строятся на грамотном как техническом, так и ментальном подходе. Поэтому Карим на верном пути.

Настя — молодая талантливая спортсменка, авансов выдавали в ее адрес действительно много. Но прошлые сезоны у нее, откровенно говоря, были не самыми простыми, и здорово, что она смогла выйти из этой ситуации победительницей», – сказала Богалий.

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1 комментарий

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тоторо
каких авансов Гореевой выдавали простите? на км отбиралась заслуженно в отличие от некоторых, а единственнй провальный сезон, а не сезонЫ, у нее был прошлый из за любимого вами Шашилова который угробил ее подготовку к олимпийскому сезону
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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