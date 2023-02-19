Карим Халили: «Наши с Гореевой Глобусы будут стоять рядышком»
Карим Халили и Анастасия Гореева в эфире «Матч ТВ» поделились эмоциями от победы в общем зачете Кубка России по биатлону сезона-2022/23.
– Расскажите, как вы проводили вчера вечер. Волновались ли, кто кого успокаивал?
Халили: Больше успокаивал я, но в целом старались сохранять спокойствие. Старались больше времени потратить на отдых, на восстановление.
Гореева: Ну мы вчера немного посчитали очки, прикинули расклады. Но особо не зацикливались на Глобусах, хотели выйти и отработать как умеем.
– Сегодня, когда у обоих была решающая гонка – кто где находился?
Халили: Я смотрел гонку Насти до конца и как раз приехал на стадион, когда она финишировала. Думал сначала что все, Глобус уплыл. Но потом тренеры сказали, что все нормально.
Гореева: А я смотрела сначала на дистанции, но потом пришла сюда. И очень радовалась.
– Расскажите, как давно вы вместе? Как Мухамедзянов рассказал недавно: знали, знали, а потом искра, буря, волна, эмоция?
Халили: Ну примерно так, да.
Гореева: Личное не публичное. Давайте не будем.
– У кого дома будут стоять эти Глобусы?
Халили: Глобусы будут стоять вместе рядышком.
Настюшка, сразу видно, умная,скромная девочка. Хорошая пара!