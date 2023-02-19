Карим Халили: «Наши с Гореевой Глобусы будут стоять рядышком»

и в эфире «Матч ТВ» поделились эмоциями от победы в общем зачете Кубка России по биатлону сезона-2022/23.

– Расскажите, как вы проводили вчера вечер. Волновались ли, кто кого успокаивал?

Халили: Больше успокаивал я, но в целом старались сохранять спокойствие. Старались больше времени потратить на отдых, на восстановление.

Гореева: Ну мы вчера немного посчитали очки, прикинули расклады. Но особо не зацикливались на Глобусах, хотели выйти и отработать как умеем.

– Сегодня, когда у обоих была решающая гонка – кто где находился?

Халили: Я смотрел гонку Насти до конца и как раз приехал на стадион, когда она финишировала. Думал сначала что все, Глобус уплыл. Но потом тренеры сказали, что все нормально.

Гореева: А я смотрела сначала на дистанции, но потом пришла сюда. И очень радовалась.

– Расскажите, как давно вы вместе? Как Мухамедзянов рассказал недавно: знали, знали, а потом искра, буря, волна, эмоция?

Халили: Ну примерно так, да.

Гореева: Личное не публичное. Давайте не будем.

– У кого дома будут стоять эти Глобусы?

Халили: Глобусы будут стоять вместе рядышком.