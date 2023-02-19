Владимир Драчев: «Трудно сказать, это прогресс Халили или упадок остальных. Мне кажется, многие потеряли желание работать в связи с тем, что Кубков и чемпионатов мира нет»

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил победы Карима Халили и Анастасии Гореевой в общих зачетах Кубка России-2022/23.

– Трудно оценивать достижения Халили и Гореевой, когда они бегали сами – без конкуренции на международных соревнованиях.

– Но прогресс Халили можно отметить?

– Трудно сказать, это прогресс Халили или упадок остальных. Да, когда я был главой СБР, Халили был очень работоспособным спортсменом, видно было, что человек стремится к победам, обладает огромным желанием показать результат, выйти на самый высокий уровень.

Полная самоотдача, постоянное стремление научиться новому. Халили всегда следовал принципу «совершенству нет предела». Дай бог, чтобы и дальше рос в своем мастерстве.

– Вы сказали про упадок остальных. Чей, например?

– Мне кажется, многие потеряли желание работать в связи с тем, что Кубков и чемпионатов мира нет, выездов нет, перспектив выступлений на международных стартах все меньше и меньше. Многие потеряли мотивацию, но все равно все молодцы.

И та же Гореева – прекрасная спортсменка. Ход у нее есть, желание огромное, поэтому пусть пока бьется на этом уровне, а там будем надеяться, что через какое‑то время наши спортсмены смогут выступать на Кубках и чемпионатах мира, – сказал Драчев.

1 комментарий

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Агасфер Странник
А Майгуров говорит другое -КМ и не нужен -сами с усами на КР
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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