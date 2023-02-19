Марте Ульсбю-Ройселанн: «Это мог быть мой последний чемпионат мира»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила, что чемпионат мира-2023 в мог быть ее последним.

Сегодня норвежка заняла 17-е место в масс-старте. Ранее она завоевала золото в смешанной эстафете и сингл-миксте, а также бронзу в гонке преследования.

– Кто знает? Я просто пытаюсь наслаждаться моментами. Я полностью осознаю, что это мог быть мой последний чемпионат мира, а значит, важно наслаждаться им.

– Ты много думаешь об этом?

– Я стараюсь особо не думать об этом. Я просто счастлива быть здесь и бороться за медали, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Спортсменка давала интервью со слезами на глазах.

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц