Марте Ульсбю-Ройселанн: «Это мог быть мой последний чемпионат мира»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Оберхоф Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн заявила, что чемпионат мира-2023 в Оберхофе мог быть ее последним.

Сегодня норвежка заняла 17-е место в масс-старте. Ранее она завоевала золото в смешанной эстафете и сингл-миксте, а также бронзу в гонке преследования.

– Кто знает? Я просто пытаюсь наслаждаться моментами. Я полностью осознаю, что это мог быть мой последний чемпионат мира, а значит, важно наслаждаться им.

– Ты много думаешь об этом?

– Я стараюсь особо не думать об этом. Я просто счастлива быть здесь и бороться за медали, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Спортсменка давала интервью со слезами на глазах.

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц

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1 комментарий

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87mores
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