Чемпионат мира. Масс-старт. Ханна Оберг была быстрейшей на лыжне, Симон уступила меньше секунды
Шведская биатлонистка Ханна Оберг показала лучший лыжный ход в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Женщины
Лыжный ход
1. Ханна Оберг (Швеция) – 32.44,5
2. Жюлия Симон (Франция) – 0,7
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 12,7
4. Хло Шевалье (Франция) – 29,9
5. Маркета Давидова (Чехия) – 33,2
6. Ханна Кебингер (Германия) – 42,9
7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 45,0
8. Эмма Лундер (Канада) – 45,1
9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 46,0
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 52,5
Скорострельность
1. Линн Перссон (Швеция) – 1.28,5 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,4 (3)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.32,9 (2)
4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,1 (2)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.34,5 (1)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.38,6 (1)...
14. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.46,9 (1)
Гонка чем-то напомнила мужской масс старт на ЧМ 2013 в Нове-Место, где в роли Ханны был Тарьей Бё, удирая от Свеннсена и Шипулина) Тоже небольшое преимущество после стрельбы, но безупречная работа под каждый шаг на последнем круге позволила удержать золото, просто кайф сегодня гонка 🔥