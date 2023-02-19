Чемпионат мира. Масс-старт. Ханна Оберг была быстрейшей на лыжне, Симон уступила меньше секунды

Шведская биатлонистка Ханна Оберг показала лучший лыжный ход в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Женщины

Лыжный ход

1. Ханна Оберг (Швеция) – 32.44,5

2. Жюлия Симон (Франция) – 0,7

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 12,7

4. Хло Шевалье (Франция) – 29,9

5. Маркета Давидова (Чехия) – 33,2

6. Ханна Кебингер (Германия) – 42,9

7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 45,0

8. Эмма Лундер (Канада) – 45,1

9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 46,0

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 52,5

Скорострельность

1. Линн Перссон (Швеция) – 1.28,5 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,4 (3)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.32,9 (2)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,1 (2)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.34,5 (1)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.38,6 (1)...

14. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.46,9 (1)