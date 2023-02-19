Тандревольд о серебре в масс-старте после штрафных кругов в эстафете: «Попыталась наплевать на то, что говорят остальные»

Норвежская биатлонистка прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате мира в , где завоевала серебро.

Накануне она зашла на три штрафных круга в эстафете.

«Вчера у меня был хороший разговор с Патриком Оберэггером о том, как мы должны все изменить и начать сначала, потому что у меня накопился неудачный опыт.

Я попыталась вернуться к основам того, над чем работала на тренировках, и наплевать на то, что говорят все остальные. Это касается как хороших советов, так и того, что говорят в микст-зоне. Я воздержалась от интервью перед гонкой и фокусировалась только на себе.

У меня получилось лучше, чем вчера. Сегодня была новая гонка, и я хотела показать самой себе, что я могу это сделать», – сказала Тандревольд.

Тандреволд о трех штрафных кругах в эстафете: «Совсем не весело, когда тебе каждый раз об этом говорят. Это усложняет задачу для будущих стартов»