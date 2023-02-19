Ханна Оберг стала трехкратной чемпионкой мира, у Тандревольд – 8-я медаль ЧМ, у Симон – 4-я

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Франции жен сборная Швеции жен Ханна Оберг Жюлия Симон Ингрид Ланмарк Тандревольд Оберхоф Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Оберг выиграла масс-старт на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Это третий титул чемпионки мира в карьере Оберг. Всего у нее 11 медалей ЧМ (3-3-5).

Норвежка Ингрид Тандревольд завоевала серебро. У нее 8 медалей чемпионатов мира (4-3-1).

Бронзу взяла француженка Жюлия Симон. Это 4-я медаль ЧМ в ее карьере (2-0-2). 

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12 комментариев

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Додик Аксель
Чемпионат был интересный, где было и доминирование и интрига в гонках. Вот только погода подвела, то туман, сильный ветер и дождь сопровождали его.
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PolarBear
Отличный чемпионат .
0
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Агасфер Странник
Ответ ivan 07
Ханна уже легенда биатлона.
хи хи хи
0
-3
-3
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Doctor V
Исключительно красивый чемпионат, исключительно красивое завершение! И море зрителей!
+4
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+4
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obe23
? у MDH тоже карьерный: по личному золоту в спринте и пасьюте (ЧМ 2015), инди и масс-старте (ЧМ 2016)
0
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obe23
Масс её вторая лучшая дисциплина на ГС, так что 2/4, на пол-пути к Карьерному (Хенкель, ?)
0
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checker
Ответ Eduard Rastryopin
Еще одна суперклассная гонка сегодня. Молодец Ханна!Молодец,Ингрид!Было впечатление,что Юлька помешала ей за золото побороться,когда просто сдала после первой горы,а у Ингрид не было места на трассе где ее обойти пораньше.
да, обе девушки сегодня порадовали.. на Симон Ингрид потеряла пару-тройку секунд.. но финиш по любому остался бы за Ханной.. вспоминаю, как она удирала от Тириль в масс-старте Холменколена-19.. и удрала таки)
+5
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+5
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ОлесяОлеська
Поздравления 3-х кратной Чемпионке, Ханна заслужила взять масс-старт, всё сделала для этого. Умничка.
+7
0
+7
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Bars 86
Лучший чемпионат мира в исполнении Ханны! Браво!

И вообще Швеция превосходно выступила, с учетом успехов Линн Перссон и мужчин)
+11
0
+11
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headliner63
Умничка Ханна! ❤🇸🇪
Стабильно промах первым выстрелом лежа, но безупречная стойка на ЧМ наконец вернулась) ну и наконец стабильно научилась держать и терпеть последний круг против любого соперника. Молодчинка!
+11
0
+11
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ivan 07
Ханна уже легенда биатлона.
+5
-1
+4
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Eduard Rastryopin
Еще одна суперклассная гонка сегодня.
Молодец Ханна!Молодец,Ингрид!Было впечатление,что Юлька помешала ей за золото побороться,когда просто сдала после первой горы,а у Ингрид не было места на трассе где ее обойти пораньше.
+6
-2
+4
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