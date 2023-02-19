Ханна Оберг стала трехкратной чемпионкой мира, у Тандревольд – 8-я медаль ЧМ, у Симон – 4-я

Шведская биатлонистка выиграла масс-старт на чемпионате мира-2023 в .

Это третий титул чемпионки мира в карьере Оберг. Всего у нее 11 медалей ЧМ (3-3-5).

Норвежка Ингрид Тандревольд завоевала серебро. У нее 8 медалей чемпионатов мира (4-3-1).

Бронзу взяла француженка . Это 4-я медаль ЧМ в ее карьере (2-0-2).