Ханна Оберг стала трехкратной чемпионкой мира, у Тандревольд – 8-я медаль ЧМ, у Симон – 4-я
Шведская биатлонистка Ханна Оберг выиграла масс-старт на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Это третий титул чемпионки мира в карьере Оберг. Всего у нее 11 медалей ЧМ (3-3-5).
Норвежка Ингрид Тандревольд завоевала серебро. У нее 8 медалей чемпионатов мира (4-3-1).
Бронзу взяла француженка Жюлия Симон. Это 4-я медаль ЧМ в ее карьере (2-0-2).
И вообще Швеция превосходно выступила, с учетом успехов Линн Перссон и мужчин)
Стабильно промах первым выстрелом лежа, но безупречная стойка на ЧМ наконец вернулась) ну и наконец стабильно научилась держать и терпеть последний круг против любого соперника. Молодчинка!
Молодец Ханна!Молодец,Ингрид!Было впечатление,что Юлька помешала ей за золото побороться,когда просто сдала после первой горы,а у Ингрид не было места на трассе где ее обойти пораньше.