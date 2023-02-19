Тамара Дербушева: «Старалась аккуратно стрелять, чтобы не делать лишнюю дистанцию себе»

Теги сборная России Кубок России Тамара Дербушева (Воронина) Матч ТВ Биатлон

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в большом масс-старте в финале Кубка России в Чайковском. 

«Девчонки меня сильно разогрели на первых кругах, так что было даже жарко. Старалась аккуратно стрелять, чтобы не делать лишнюю дистанцию себе. Казакевич меня подбадривала своей уходящей спиной, старалась держаться за ней и не отставать.

Непривычно в мороз бегать. Такое только в начале сезона было, мы уже отвыкли от него, но сейчас вот опять вспомнили.

От золотой медали радость, конечно», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ». 

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5 комментариев

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sav187
Ответ притвиц
Каменского нельзя убирать , ему надо в группу отдать хорошо стреляющих тихоходок, результат будет однозначно , посмотрите, что он с ветеранистой Куклиной делает, она столько гонок никогда не выигрывала за сезон , а ведь тихоходок у нас пруд пруди.
Ну вот когда с гор приезжают и выигрывают шашиловские, торорошки кричат: "Это они с гор спустились", а когда с гор спускается Куклина: "Это Каминский - гений". Нормально Куклина всегда выступала на российском уровне. Но Каминского, разумеется, никто не собирается никуда убирать. Хороший тренер.
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тоторо
Ответ притвиц
Каменского нельзя убирать , ему надо в группу отдать хорошо стреляющих тихоходок, результат будет однозначно , посмотрите, что он с ветеранистой Куклиной делает, она столько гонок никогда не выигрывала за сезон , а ведь тихоходок у нас пруд пруди.
калинину и горееву ему надо отдать, чтоб он им технику поставил. они наше будущее
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притвиц
Ответ тоторо
раз в год и палка стреляет, весь сезон днила, показывая 9-16е скорости, тут с гор спустилась и выиграла "контрольную" для себя гонку. зато теперь благодоря таким выкрутасам ее тренера, Шашилова назначили лучшим тренером сезона! Наверно за то что умеет подводить к контрольным стартам спортсменок и не важно как они дальше бегут по сезону, главное ведь - одна отоборочная гонка сезона.Рукалицо короче. Шашилов непотопляемый, а Каминского походу таки Витя уволит
Каменского нельзя убирать , ему надо в группу отдать хорошо стреляющих тихоходок, результат будет однозначно , посмотрите, что он с ветеранистой Куклиной делает, она столько гонок никогда не выигрывала за сезон , а ведь тихоходок у нас пруд пруди.
+3
0
+3
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Огюст
Молодец Тамара - в важной гонке сделала зеро и победила, а победителей не судят -золотая медаль у тебя на груди !
+4
0
+4
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тоторо
раз в год и палка стреляет, весь сезон днила, показывая 9-16е скорости, тут с гор спустилась и выиграла "контрольную" для себя гонку. зато теперь благодоря таким выкрутасам ее тренера, Шашилова назначили лучшим тренером сезона! Наверно за то что умеет подводить к контрольным стартам спортсменок и не важно как они дальше бегут по сезону, главное ведь - одна отоборочная гонка сезона.Рукалицо короче. Шашилов непотопляемый, а Каминского походу таки Витя уволит
+1
-5
-4
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