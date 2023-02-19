Тамара Дербушева: «Старалась аккуратно стрелять, чтобы не делать лишнюю дистанцию себе»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в большом масс-старте в финале Кубка России в Чайковском.

«Девчонки меня сильно разогрели на первых кругах, так что было даже жарко. Старалась аккуратно стрелять, чтобы не делать лишнюю дистанцию себе. Казакевич меня подбадривала своей уходящей спиной, старалась держаться за ней и не отставать.

Непривычно в мороз бегать. Такое только в начале сезона было, мы уже отвыкли от него, но сейчас вот опять вспомнили.

От золотой медали радость, конечно», – сказала Дербушева в эфире « ».