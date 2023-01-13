Пащенко об опоздании на старт гонки преследования: «Транспондер нашли, когда Поварницын уже стартовал. Это не моя вина, секунды уже вычли»

прокомментировал ситуацию с опозданием на старт в гонке преследования на этапе Кубка России в Рыбинске.

Транспондер Пащенко отдали другому спортсмену, из-за чего он опоздал к началу гонки.

«На моей памяти такое уже происходило, человеческий фактор никто не отменял. Тут нет особых проблем. Немного выбивает, но время вычитается, судьи все фиксируют.

Больше переживаю, что на первом рубеже произошло смещение на стрельбе. Такое было у меня на тренировках, пока не нашли ответа, с чем это связано. Пока об этом думаю. Было сложно бороться за что-то.

Я не перестал бежать, но ехал не на максимуме, в режиме комфорта. Надеялся на ошибки соперников, но продолжал ошибаться сам. Есть как есть.

Транспондер нашли, когда уже стартовал. Я потратил 36 секунд. Это не моя вина, секунды уже вычли, в протоколе должно быть правильное время», – сказал Пащенко в эфире « ».