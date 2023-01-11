Михаил Шашилов: «Моя группа пропустит этап в Рыбинске. Мы находимся на горной подготовке в Сочи, план был заложен еще весной»

Теги сборная России сборная России жен Кубок России Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Тренер Михаил Шашилов сообщил, что его группа пропустит этап Кубка России по биатлону в Рыбинске. 

— Да, группа будет пропускать этап в Рыбинске. Сейчас мы находимся на горной подготовке в Сочи, весь план был заложен еще весной. У нас будет два сбора в горах по 14 дней — до Минска и после, чтобы были наработки к Олимпийским играм.

Надежда на возвращение есть всегда, особенно у меня, серебро есть, теперь нужно и золото. Верю, что все будет хорошо.

— Как состояние спортсменов, все ли в порядке?

— Все относительно хорошо, все живы-здоровы. Был контрольный старт, информация о нем, как всегда, закрытая, завтра будет еще один. Что‑то за время сборов наработаем, подтянем некоторые моменты, – сказал Шашилов. 

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8 комментариев

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Любовь Гончарова
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Ответ Анюточка Колыханова
А к чему они готовятся, раз пропускают этапы Кубка России?
К олимпиаде .
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Andrey Novikov
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Ответ Анюточка Колыханова
А к чему они готовятся, раз пропускают этапы Кубка России?
К Олимпиаде в Италии:))
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Andrey Novikov
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Ответ Gondeira
Та плииин. Так хотелось в живую глянуть на девчуль.((
А что Вануату там не далёко?:)
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тоторо
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Ответ Анюточка Колыханова
А к чему они готовятся, раз пропускают этапы Кубка России?
мв еще на прошлой ои сказал для него главная олимпиада это в италии) вот к ней и готовится, золото хочет за счет кайшевой и резцовой теперь . серебро его не устроило, светуля подвела
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Gondeira
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Та плииин. Так хотелось в живую глянуть на девчуль.((
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Iuasamotu
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"Мы пропускаем этап в Рупольдинге, патамушта мы готовимся к Олимпиаде"
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encaro_one
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Ответ Анюточка Колыханова
А к чему они готовятся, раз пропускают этапы Кубка России?
Там написано. .. к Олимпиаде )
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Анюточка Колыханова
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А к чему они готовятся, раз пропускают этапы Кубка России?
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