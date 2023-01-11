Михаил Шашилов: «Моя группа пропустит этап в Рыбинске. Мы находимся на горной подготовке в Сочи, план был заложен еще весной»

Тренер Михаил Шашилов сообщил, что его группа пропустит этап Кубка России по биатлону в Рыбинске.

— Да, группа будет пропускать этап в Рыбинске. Сейчас мы находимся на горной подготовке в Сочи, весь план был заложен еще весной. У нас будет два сбора в горах по 14 дней — до Минска и после, чтобы были наработки к Олимпийским играм.

Надежда на возвращение есть всегда, особенно у меня, серебро есть, теперь нужно и золото. Верю, что все будет хорошо.

— Как состояние спортсменов, все ли в порядке?

— Все относительно хорошо, все живы-здоровы. Был контрольный старт, информация о нем, как всегда, закрытая, завтра будет еще один. Что‑то за время сборов наработаем, подтянем некоторые моменты, – сказал Шашилов.