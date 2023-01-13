Александр Поварницын: «Здесь не все соперники, конкуренция пониже, чем обычно. Не скажу, что не выкладывался, но чуть оставил сил»

прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

«От промахов ничего не екнуло, потому что чувствовал, что стрельба была хорошая, в ветре было дело, скорректировать все можно будет. Ногами, к сожалению, не могу сказать, что бежал отлично.

Была больше тактическая борьба, пытался на последние круги оставить силы, варьировать темп. Рад, что получилось это сделать.

Но здесь не все соперники, конкуренция тут чуть-чуть пониже, чем была обычно. Не скажу, что не выкладывался, я, конечно, старался, но чуть оставил все-таки сил на борьбу. Надеюсь, эти силы мне пригодятся и смогу совладать с собой на следующих стартах.

Если были бы все соперники были, то я не уверен, что так бы все получилось», – сказал Поварницын в эфире « ».