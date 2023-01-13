Александр Поварницын: «Здесь не все соперники, конкуренция пониже, чем обычно. Не скажу, что не выкладывался, но чуть оставил сил»

Теги сборная России Кубок России Александр Поварницын Матч ТВ Биатлон

Александр Поварницын прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске. 

«От промахов ничего не екнуло, потому что чувствовал, что стрельба была хорошая, в ветре было дело, скорректировать все можно будет. Ногами, к сожалению, не могу сказать, что бежал отлично.

Была больше тактическая борьба, пытался на последние круги оставить силы, варьировать темп. Рад, что получилось это сделать.

Но здесь не все соперники, конкуренция тут чуть-чуть пониже, чем была обычно. Не скажу, что не выкладывался, я, конечно, старался, но чуть оставил все-таки сил на борьбу. Надеюсь, эти силы мне пригодятся и смогу совладать с собой на следующих стартах.

Если были бы все соперники были, то я не уверен, что так бы все получилось», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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Александр Корнейчук
Здесь вообще никакой конкуренции! Один Халили. И тот никакой!
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Goodguy
Настоящая конкуренция на КС, где Смольский сотоварищи вам зададут.
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