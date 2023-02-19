Анастасия Гореева: «Ходом чувствовала себя очень тяжело. Замерзли руки, получилось шесть промахов. О Кубке вообще не думала»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка России в Чайковском (12 место) и победу в общем зачете Кубка России.

«Может, многие подумали, что после вчерашнего успеха сегодня ничего не получилось, но нет – просто очень сильно замерзли руки. Я в одних перчатках и в плюс 5, и в минус 20 бегаю. У меня все в разные стороны (на стрельбе). Ну, сегодня так.

Старалась достать Сливко, по ходу сложно посчитать, сколько очков. Но и ходом сегодня себя чувствовала очень тяжело. Видимо, вчерашняя гонка очень негативно сказалась на моем состоянии. На последнем круге пыталась кого-то достать, но не смогла.

После финиша чувствую себя нормально, но по дистанции мышцы нерабочие, будто пробежала 10 стартов подряд, хотя были всего три гонки. Надеюсь, что за 2-3 дня смогу восстановиться и в индивидуальной гонке побороться за еще один трофей.

Вообще не думала о Кубке. Перед сном старалась прокрутить гонку, вспомнить, что делала на стрельбе вчера, чтобы повторить сегодня. Старалась, но замерзли руки и получилось шесть промахов», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».