Анастасия Гореева: «Уровень в Кубке России очень вырос. Но я мечтаю, жду возвращения на международный уровень»

Биатлонистка Анастасия Гореева сравнила выступления на российских и международных соревнованиях.

– Сложно переложить результаты в России на то, как мы выглядели бы в мире. Думаю, мы не выделялись бы из общей массы лидеров.

Уровень в Кубке России очень вырос по сравнению с прошлым годом, конкуренция высокая – все лидеры сборной России соревнуются, и остальные не отстают от них.

– На Новый год загадали возвращение на международный уровень в следующем сезоне?

– Нельзя же рассказывать о своих желаниях, иначе ничего не сбудется, ха-ха. Но я мечтаю, жду возвращения, – сказала Гореева.