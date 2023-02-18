Анастасия Гореева: «Уровень в Кубке России очень вырос. Но я мечтаю, жду возвращения на международный уровень»
Биатлонистка Анастасия Гореева сравнила выступления на российских и международных соревнованиях.
– Сложно переложить результаты в России на то, как мы выглядели бы в мире. Думаю, мы не выделялись бы из общей массы лидеров.
Уровень в Кубке России очень вырос по сравнению с прошлым годом, конкуренция высокая – все лидеры сборной России соревнуются, и остальные не отстают от них.
– На Новый год загадали возвращение на международный уровень в следующем сезоне?
– Нельзя же рассказывать о своих желаниях, иначе ничего не сбудется, ха-ха. Но я мечтаю, жду возвращения, – сказала Гореева.
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