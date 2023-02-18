Анастасия Гореева: «Уровень в Кубке России очень вырос. Но я мечтаю, жду возвращения на международный уровень»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Кубок России Анастасия Гореева Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гореева сравнила выступления на российских и международных соревнованиях.

– Сложно переложить результаты в России на то, как мы выглядели бы в мире. Думаю, мы не выделялись бы из общей массы лидеров.

Уровень в Кубке России очень вырос по сравнению с прошлым годом, конкуренция высокая – все лидеры сборной России соревнуются, и остальные не отстают от них.

– На Новый год загадали возвращение на международный уровень в следующем сезоне?

– Нельзя же рассказывать о своих желаниях, иначе ничего не сбудется, ха-ха. Но я мечтаю, жду возвращения, – сказала Гореева.

4 комментария

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Погладь быка
Ох и ждет море открытий чудных всех этих гореевых, губерниевы, латыповых, если Россию когда-нибудь допустят на КМ. Опять "внезапно" выяснят, что приогрывают в спринте на КМ от 2 мин ходом и от 2 мин на 2 рубежах.
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Oksana bask
На своих то стартах доползти не можешь!! Но срочно все хотят в Европу!
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Iuasamotu
Ну какие вам международные соревнования, если вас даже Куклина всех обыгрывает?
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papadok
А по мне, пусть ещё побудет как есть. Как бы мы ещё увидели и услышали тех же Горееву, Баранову, Гербулову. Мелькали бы одни и те же Латыповы да Большуновы.
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