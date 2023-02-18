PARI Кубок России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко, Гербулова, Каплина и Гореева пробегут большой масс-старт

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Владислава Гаврилова масс-старт жен (60 человек) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Екатерина Кулакова Биатлон

19 февраля на заключительном этапе PARI Кубка России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Виктория Сливко 

2. Елизавета Каплина

3. Анастасия Гореева

4. Екатерина Носкова

5. Лариса Куклина

6. Ирина Казакевич

7. Наталья Гербулова

8. Владислава Гаврилова

9. Екатерина Кулакова

10. Тамара Дербушева...

20. Анастасия Шевченко...

26. Наталия Шевченко...

37. Светлана Миронова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском

5 комментариев

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Daniyar8
Ответ тоторо
батманова как раз из шашиловских)
В нее не верю, но буду рад, если победит
0
0
0
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2533ПВ
Ответ тоторо
ну, думаю тут Наташа, Вика и Батманова зарешают) Вика общий зачет КР возьмет скорее всего
А я думаю Куклина,Каплина,Гербулова,Гореева.Кто какое место займет не знаю,но победитель будет из этой группы.
+1
0
+1
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тоторо
Ответ Daniyar8
Батманова, думаешь? Каплина еще должна, ну и кто-нибудь из группы Шашилова, не знаю кто
батманова как раз из шашиловских)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniyar8
Ответ тоторо
ну, думаю тут Наташа, Вика и Батманова зарешают) Вика общий зачет КР возьмет скорее всего
Батманова, думаешь? Каплина еще должна, ну и кто-нибудь из группы Шашилова, не знаю кто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
ну, думаю тут Наташа, Вика и Батманова зарешают) Вика общий зачет КР возьмет скорее всего
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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