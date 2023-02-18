PARI Кубок России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко, Гербулова, Каплина и Гореева пробегут большой масс-старт
19 февраля на заключительном этапе PARI Кубка России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
Финал
Чайковский
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Виктория Сливко
2. Елизавета Каплина
3. Анастасия Гореева
4. Екатерина Носкова
5. Лариса Куклина
6. Ирина Казакевич
7. Наталья Гербулова
8. Владислава Гаврилова
9. Екатерина Кулакова
10. Тамара Дербушева...
20. Анастасия Шевченко...
26. Наталия Шевченко...
37. Светлана Миронова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском
5 комментариев