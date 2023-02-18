Юрий Каминский: «Куклина точно и быстро отстреляла, получила шанс, которым блестяще воспользовалась. В женском спорте часто случаются чудеса»

Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском.

Куклина одержала победу, опередив Анастасию Горееву на финише на 0,8 секунды.

«Лариса молодец, тактически грамотно построила гонку. При заходе в коридор была небольшая ошибочка, могла создать опасную ситуацию, столкнуться с Гореевой, но победителя не судят.

Куклина точно и быстро отстреляла, благодаря этому получила шанс, которым блестяще воспользовалась. Смогла удержаться и на финише победить.

Это женский спорт, здесь чудеса часто случаются», – сказал Каминский.