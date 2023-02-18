Юрий Каминский: «Куклина точно и быстро отстреляла, получила шанс, которым блестяще воспользовалась. В женском спорте часто случаются чудеса»
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Ларисы Куклиной в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском.
Куклина одержала победу, опередив Анастасию Горееву на финише на 0,8 секунды.
«Лариса молодец, тактически грамотно построила гонку. При заходе в коридор была небольшая ошибочка, могла создать опасную ситуацию, столкнуться с Гореевой, но победителя не судят.
Куклина точно и быстро отстреляла, благодаря этому получила шанс, которым блестяще воспользовалась. Смогла удержаться и на финише победить.
Это женский спорт, здесь чудеса часто случаются», – сказал Каминский.
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