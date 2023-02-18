Юрий Каминский: «Куклина точно и быстро отстреляла, получила шанс, которым блестяще воспользовалась. В женском спорте часто случаются чудеса»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Лариса Куклина Анастасия Гореева Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Ларисы Куклиной в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском. 

Куклина одержала победу, опередив Анастасию Горееву на финише на 0,8 секунды. 

«Лариса молодец, тактически грамотно построила гонку. При заходе в коридор была небольшая ошибочка, могла создать опасную ситуацию, столкнуться с Гореевой, но победителя не судят.

Куклина точно и быстро отстреляла, благодаря этому получила шанс, которым блестяще воспользовалась. Смогла удержаться и на финише победить.

Это женский спорт, здесь чудеса часто случаются», – сказал Каминский. 

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1 комментарий

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Погладь быка
Да, только на них российскому биатлону и остается надеяться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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