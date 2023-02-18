Эдуард Латыпов: «На третьем рубеже немножко заставил понервничать не только болельщиков, но и себя. Надо более уверенно стрелять. Думаю, это придет»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском.

– Слава богу, все у меня получилось. Волнительно, конечно. На третьем рубеже немного потряхивало, потому что слишком быстро подошел. Четвертый рубеж старался просто спокойно отработать. Убрал это хотение, решил сделать то, что я могу, то, что я тренировал.

– На третьем рубеже гигантская пауза перед последним выстрелом.

– Да, были такие моменты, я их тоже отрабатывал. Понимал, что просто нужно быть спокойным, убрал эмоции. Понимал, что время потерял уже, надо было спокойно стрельнуть этот выстрел, качественно. Я потерял много времени, но зато закрыл его.

– Как контролировать темп, когда бежишь по лесу один?

– Я тактику перед гонкой всегда ставлю. Знаю, где мои участки, где я должен обязательно хорошо отработать. Шел своим темпом, ровно, тренеры подсказывали по отставаниям – я это все контролировал, за счет этого играл скоростью.

– По десятибалльной шкале сколько себе поставишь?

– 9, наверное. Потому что третий рубеж я немножко заставил понервничать не только болельщиков, но и себя. Надо более уверенно стрелять, надежнее. Думаю, это все придет. Потому что сегодня была очень хорошая работа. Слава богу, что все получилось. Работаем дальше, двигаемся дальше, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Luna02
Прекрасная гонка получилась. Эдик-молодец,стрельба на ноль,высокая скорость. Да,на 3 стрельбе болельщицкое сердце заставил трепетать. Есть еще над чем работать в плане стрельбы. Но порадовал,так порадовал..
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ОлесяОлеська
Зато отдышался, отдохнул и лишних 150 метров не бежал, круги не нужны. А вот на последнем рубеже уже в себя пришёл - быстро и уверенно. Порадовал всех зеро.
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+4
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закрыт по беспределу
Габаритов настрелял целую авоську.
Но, как говорится, везëт тому, кто везëт.
+4
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+4
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