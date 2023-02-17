Даниил Серохвостов: «На российском уровне Латыпов – наш Йоханнес Бо. Это футбол в одни ворота»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о конкуренции с Эдуардом Латыповым.

Сегодня на заключительном этапе Кубка России в Чайковском Латыпов выиграл спринт, Серохвостов занял второе место.

«Я бы не сказал, что это была дуэль с Латыповым. Это футбол в одни ворота. Даже с двумя промахами он бы все равно выиграл. На российском уровне это наш Йоханнес Бо.

В горах я проболел и не тренировался. Состояние достаточно боевое. Я практически отдыхал все время после Раубичей. В таком состоянии занять второе место – это очень хороший результат.

Что касается гонки преследования, чтобы победить, я должен стрелять четыре нуля и бежать быстрее Эдика», – сказал Серохвостов.

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й