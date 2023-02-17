Даниил Серохвостов: «На российском уровне Латыпов – наш Йоханнес Бо. Это футбол в одни ворота»

Теги сборная России сборная Норвегии Кубок России Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о конкуренции с Эдуардом Латыповым.

Сегодня на заключительном этапе Кубка России в Чайковском Латыпов выиграл спринт, Серохвостов занял второе место.

«Я бы не сказал, что это была дуэль с Латыповым. Это футбол в одни ворота. Даже с двумя промахами он бы все равно выиграл. На российском уровне это наш Йоханнес Бо.

В горах я проболел и не тренировался. Состояние достаточно боевое. Я практически отдыхал все время после Раубичей. В таком состоянии занять второе место – это очень хороший результат.

Что касается гонки преследования, чтобы победить, я должен стрелять четыре нуля и бежать быстрее Эдика», – сказал Серохвостов.

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й

5 комментариев

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Дмитрий Никишин
А есть русский Жаклен?
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dyglas
Эдик порадовал, даже на стойке стрельнул как из автомата, уверенно, быстро, и даже на последней мишени не замешкался, как бывало много раз. Чтобы так было всегда, чемпион!
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Афанасия
Ответ <vella>
Даня, руки в ноги и бегом обратно к Каминскому, не забудь прихватить друга.
Интересно, можно ли к Каминскому ещё одного тренера по стрельбе добавить (раз уж парни так не сработались с Максимовым)? Чтобы эти гаврики вернулись и уже по планам ЮМ готовились, под его чутким руководством.
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Sutekh Hexen
С Йоханнесом он бы конкурировать не смог, но за медали в спринте при нуле однозначно бы боролся.
+4
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<vella>
Даня, руки в ноги и бегом обратно к Каминскому,
не забудь прихватить друга.
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