Даниил Серохвостов: «Латыпов сейчас неплохо готов, поэтому с ним сложно конкурировать. Я даже с нулем бы не выиграл»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался об итогах спринта на этапе Кубка России в Чайковском, где занял второе место.

«Я сказал, что Латыпов непобедим? Ну, он достаточно хорошо стреляет и сейчас неплохо готов, поэтому с ним сложно конкурировать. Не, я даже с нулем бы не выиграл.

Что нужно делать? Не болеть. И все нормально будет», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й