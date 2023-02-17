Даниил Серохвостов: «Латыпов сейчас неплохо готов, поэтому с ним сложно конкурировать. Я даже с нулем бы не выиграл»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался об итогах спринта на этапе Кубка России в Чайковском, где занял второе место.

«Я сказал, что Латыпов непобедим? Ну, он достаточно хорошо стреляет и сейчас неплохо готов, поэтому с ним сложно конкурировать. Не, я даже с нулем бы не выиграл.

Что нужно делать? Не болеть. И все нормально будет», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й

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1 комментарий

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Любовь Гончарова
А может надо вернуться к Каминскому ? Он все простит .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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