Эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе могут отменить из-за сильного ветра

Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе могут не состояться из-за сильного ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов ( ).

Эстафеты запланированы на 18 февраля. Ожидается, что скорость ветра в этот день составит 24 м/с.

Решение о проведении гонок будет принято в 9.30 по московскому времени.