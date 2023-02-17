Эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе могут отменить из-за сильного ветра
Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе могут не состояться из-за сильного ветра.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Эстафеты запланированы на 18 февраля. Ожидается, что скорость ветра в этот день составит 24 м/с.
Решение о проведении гонок будет принято в 9.30 по московскому времени.
какая классная эстафета была в Пхенчхане)
например, Доро запорола лежку, пришла на стойку с двухминутным отставанием, быстро отстрелялась в ветер, закрыла все мишени и ушла первой.
ну сказка же)
опять же, с ветром есть шанс у других команд на золото, не только у норгов
ээу, не надо отменять эстафеты,
пусть будет триллер