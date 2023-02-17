Эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе могут отменить из-за сильного ветра

Теги Чемпионат мира по биатлону IBU эстафета эстафета (жен) Биатлон

Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе могут не состояться из-за сильного ветра. 

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

Эстафеты запланированы на 18 февраля. Ожидается, что скорость ветра в этот день составит 24 м/с. 

Решение о проведении гонок будет принято в 9.30 по московскому времени. 

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4 комментария

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regnengeist
Ну, речь не об отмене, их возможно просто перенесут. Это же чемпионат мира.
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<vella>
ну и зря,
какая классная эстафета была в Пхенчхане)
например, Доро запорола лежку, пришла на стойку с двухминутным отставанием, быстро отстрелялась в ветер, закрыла все мишени и ушла первой.
ну сказка же)
опять же, с ветром есть шанс у других команд на золото, не только у норгов
ээу, не надо отменять эстафеты,
пусть будет триллер
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тоторо
да всем пофиг ,у нас гп завтра
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87mores
Никогда такого не было… Тумана хоть нет?
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