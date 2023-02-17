Тихонов о словах Йоханнеса Бо про недопуск россиян: «Его задача выступать, а не лезть в политику – сопливый еще. При завершении операции мы заставим всех извиняться»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Александр Тихонов сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о норвежском биатлонисте Йоханнесе Бо.

На проходящем сейчас чемпионате мира в Оберхофе норвежец завоевал 5 золотых медалей из 5. Всего на его счету 17 побед на мировых первенствах.

– Можно ли Бо ставить в пантеон великих наравне с вами, Фуркадом и Бьорндаленом?

– Рановато маленько, особенно с Бьорндаленом. У меня всего две медали разыгрывалось, потому выиграть столько, сколько он, было невозможно.

Конечно, пять медалей подряд – вопросов нет. Можно заносить. Но конкуренция слабенькая. Вот это плохо. Нет таких талантов, которые могли бы составить конкуренцию.

Высказывания Бо о допуске россиян обесценивают его спортивные успехи? Тот же Фуркад выступает в защиту спортсменов.

– Безусловно. Его задача выступать, а не лезть в политику. Сопливый еще. Мое поколение дружило с норвежцами.

При завершении операции мы заставим их всех извиняться. И не надо этого стесняться. Надо на колени поставить, чтобы все забыли, как в сторону России и Беларуси косо смотреть, – сказал Тихонов.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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43 комментария

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Amico Megobari ®
При завершении операции мы заставим их всех извиняться. И не надо этого стесняться. Надо на колени поставить, чтобы все забыли, как в сторону России и Беларуси косо смотреть*
ахахах
«да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно».
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vikingEAO
Ответ Лизавета Анна -Мария
Бамбук, а ты точно в курсе достижений Александра Тихонова? Посмотри на досуге)
Бамбук у тебя в ... Бе превзошел деда в титулах давно
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Олег Кузнецов
Ответ BeastI666I
Тихонов-Кадыров... мы заставим всех извиняться, дон! ахахах их облучают чем-то?! зачем извиняться, когда нужно дружить и торговать, а не извиняться и воевать!
Тихонов-еще один пробитый на голову имперец...Пора обновлять власть, поколение злобных имперцев должно уйти.
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Gregari
Это намёк Степановой?
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Ivan Balashov
Ответ Лизавета Анна -Мария
Ещё раз прочитайте интервью Тихонова. Там он всё сказал, в чем разница между тем временем и нынешним.
Выиграть пять медалей из пяти (на текущий момент) куда менее вероятно, чем две из двух.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Ivan Balashov
Ну и по каким же достижениям он превзошёл Бё-младшего?
Ещё раз прочитайте интервью Тихонова. Там он всё сказал, в чем разница между тем временем и нынешним.
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Xell
Йоханнес уже в разы круче тебя. Кланяйся)
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Фанат Торшера
Ответ Mister Zalupa
Типичный россиянин, у которого главная мечта - это чтобы все ему делали ку. Поскольку ничего добиться он не может - может только угрожать войной.
Угрожать войной - это единственное, что понимают люди, вроде Бё. О каком предметном разговоре с человеком может идти речь, если он поддерживает дискриминацию российских спортсменов?
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Голос Губерниева
Ответ Александр Трифон0в
Теперь верю что такой человек мог готовить покушение на губернатора .
Разве были сомнения? Как запахло жареным- сбежал на ненавистный Запад в Австрию и вернулся только тогда, когда ему гарантировали амнистию.
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Ekaterina Afanasieva
А когда извинится Васильев?
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Ivan Balashov
Ответ Лизавета Анна -Мария
Бамбук, а ты точно в курсе достижений Александра Тихонова? Посмотри на досуге)
Ну и по каким же достижениям он превзошёл Бё-младшего?
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DViktor
Ох и клуон.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Bambuk Bambuk
По спортивным достижениям, Иваныч, ты в подмётки не годишься этому ’сопливому ". А извиняться конечно будут. Только вот вопрос - кто?
Бамбук, а ты точно в курсе достижений Александра Тихонова?
Посмотри на досуге)
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Волька-ибн-Алёша
шубу сними
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DekiB
О, теперь дед говорит то, что не нравится спортсрушникам ))) В коментах страдание )))
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Maxim Vasnechov
Партком КПСС в лице Тихонова.
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brig_Mercury
диалог этих существ напоминает старый несмешной анекдот:
Поздно вечером в доме Тихонова (Штирлица) раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал томный голос радистки Кэт,
— Штирлиц, вам наверное одному не спится?
— Отчего же! Спиться я могу и один! ! — ответил Штирлиц и налил очередной стакан водки...
Закусывать надо, Александр Иванович.
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Ибрагимкович
Кто мы, кто мы, Сашка, ты здесь один. Покушать принес, видимо
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Дмитрий
Ответ Alex Metallov
Какой же он злой и агрессивный. Просто жесть. Это же сколько же злобы в Тихонове? Что за патологическое стремление поставить всех на колени и заставить извиняться.
Время злобных стариков, увы. Не могут смириться с развалом совка, пытаются его вернуть. Этого не получается, да и невозможно. Отсюда полное разочарование и ненависть к молодым! Поэтому их единственная цель отправить как можно больше молодых прямиком в Родину.
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daniil_35
Ответ Вячеслав Яловега
Комментарий удален модератором
Мой прадед пропал на русско-финской войне, потому что его "родина" начала очередную показуху, где человеческая жизнь ничего не значит. А ты иди в военкомат и езжай в Бахмут, доказывай делом, диванный патриот. А я против всего этого, потому что не хочу идти умирать ни за что.

И не Хиви, а Хави - футболист и тренер такой. Ты на спортивном сайте, друже. Не позорься))
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Аркаимец
Ответ daniil_35
Дед, нам самим, как немцам после ВОВ, придется дестяки лет извиняться. Приди в себя и почитай сводки военных аналитиков. СВО проиграна в пух и прах, осталось 2-3 месяца до вывода войск и подписания мирных договоров. Эти нарнийцы верят президенту на слово что ли в 2023 году? Сами ситуацию не пробовали оценить или это все фейки и черная магия? На самом деле Киев давно взят, но не разглашается)))
Никто никого никуда не выведет.
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Фанат Торшера
Ответ Голос Губерниева
Комментарий удален модератором
Действительно, всех животных, которые поддерживают дискриминацию по национальном признаку и политическим взглядам, надо поместить за глухой забор.
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Александр Трифон0в
Теперь верю что такой человек мог готовить покушение на губернатора .
+9
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krokodilych
Да что их всех, Кадыров покусал, что ли? Прямо хлебом не корми, лишь бы кто-нибудь извинился. Где у них так свербит, что им непременно вынь да положь извинения?
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ALEKS66
Выпил дед что ли опять малешко?
+5
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