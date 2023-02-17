Тихонов о словах Йоханнеса Бо про недопуск россиян: «Его задача выступать, а не лезть в политику – сопливый еще. При завершении операции мы заставим всех извиняться»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о норвежском биатлонисте Йоханнесе Бо.
На проходящем сейчас чемпионате мира в Оберхофе норвежец завоевал 5 золотых медалей из 5. Всего на его счету 17 побед на мировых первенствах.
– Можно ли Бо ставить в пантеон великих наравне с вами, Фуркадом и Бьорндаленом?
– Рановато маленько, особенно с Бьорндаленом. У меня всего две медали разыгрывалось, потому выиграть столько, сколько он, было невозможно.
Конечно, пять медалей подряд – вопросов нет. Можно заносить. Но конкуренция слабенькая. Вот это плохо. Нет таких талантов, которые могли бы составить конкуренцию.
– Высказывания Бо о допуске россиян обесценивают его спортивные успехи? Тот же Фуркад выступает в защиту спортсменов.
– Безусловно. Его задача выступать, а не лезть в политику. Сопливый еще. Мое поколение дружило с норвежцами.
При завершении операции мы заставим их всех извиняться. И не надо этого стесняться. Надо на колени поставить, чтобы все забыли, как в сторону России и Беларуси косо смотреть, – сказал Тихонов.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
ахахах
«да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно».
Посмотри на досуге)
Поздно вечером в доме Тихонова (Штирлица) раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал томный голос радистки Кэт,
— Штирлиц, вам наверное одному не спится?
— Отчего же! Спиться я могу и один! ! — ответил Штирлиц и налил очередной стакан водки...
Закусывать надо, Александр Иванович.
И не Хиви, а Хави - футболист и тренер такой. Ты на спортивном сайте, друже. Не позорься))