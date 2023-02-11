Йоханнес Бо о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Я с ним не согласен»

Теги сборная Норвегии сборная Франции МОК Олимпийская сборная России Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо не согласен с французом Мартеном Фуркадом, который выступает за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Мне кажется, это немного странно. Он отличный парень, на которого я равнялся все эти годы и с которым у меня всегда было одинаковое мнение.

Он был хорошим примером для подражания в позиции по антидопинговом вопросам, и поскольку он занимает должность в МОК в качестве представителя спортсменов, я был очень доволен. Но ясно, что в данном случае я с ним не согласен», – сказал Бо.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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11 комментариев

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Афанасия
Как бы узнать биографию дедушек Йоханесса? Была один раз в Мурманске, ходили на выставку в музей, посвященную обороне города. Вот там рассказывали про отряды элитных лыжников из Норвегии и Швейцарии, которые в условиях тундры пытались Заполярье взять. И много чего еще творили на нашем севере. Откуда у Йохи такая ненависть к русским? Может деда внучку перед сном что рассказывал.
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Russ Ivan
Уму непостижимо, почему наше правительство до сих пор не денонсирует акт передачи норгам Шпицбергена и 80тыс.кв.км Медведевым...
+2
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Marcus Varro
А с участием своей страны в накачивании оружием одной из сторон конфликта согласен?
+7
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Minuvert
Ответ Максим Новиков
Что насчет северного потока йося?
он утонул
0
-4
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justbored
Разрыв шаблона ))
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volga_olga
Да мы в курсе, что ты баба Яга.
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Максим Новиков
Что насчет северного потока йося?
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Гамарджоба Генацвале
Ты мне больше не подружка,
Ты мне больше не дружок!
Не играй в мои игрушки
И не писай в мой горшок!
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Minuvert
А по допингу он солидарен только когда его у нас находят? Сам как ел, так и продолжает. Ах да, это же легализованная фарма!
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Бартоломью Робертс
Сдаётся мне у Рыжего предки состояли в "Национальном единении".
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Фут.Боль
Почему был-то? Он живой.
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