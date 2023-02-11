Йоханнес Бо о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Я с ним не согласен»

Норвежский биатлонист не согласен с французом , который выступает за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Мне кажется, это немного странно. Он отличный парень, на которого я равнялся все эти годы и с которым у меня всегда было одинаковое мнение.

Он был хорошим примером для подражания в позиции по антидопинговом вопросам, и поскольку он занимает должность в МОК в качестве представителя спортсменов, я был очень доволен. Но ясно, что в данном случае я с ним не согласен», – сказал Бо.

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