Йоханнес Бо взял 16-е золото чемпионатов мира и 28-ю медаль. По общему числу наград он сравнялся с Фуркадом и уступает лишь Бьорндалену

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл 16-е золото чемпионатов мира в своей карьере.

Сегодня Бо финишировал первым в индивидуальной гонке на ЧМ в Оберхофе. Для него это 28-я по счету медаль ЧМ в карьере (16-9-3).

По общему количеству наград Бо сравнялся с французом Мартеном Фуркадом (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

14 комментариев

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Under
Ответ Ярик01
Американка не так давно ЧМ выигрывала, вроде До неё в 2017 году американец
ага, Бейли
а до этого Берк и Данкли были
я помню
коммент скорее был к тому, что с континентальной точки зрения ничего не поменялось принципиально в этом году, такой же чемп, как и всегда
это те годы скорее исключением были
0
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starichok77
а когда то там, давненько уже, в юниорах, с ним соперничал и Саня Логинов, но где сейчас Иося, и где Саня...
+1
0
+1
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Алексей Кондурцев
Фуркад скажет что без РФ это не в счет, тогда была конкуренция
0
0
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Vicing Charlsson
Ответ Xell
Великий. По праву встал в один ряд с Уэбом и Фуркадом.
У Йоси есть шанс даже превзойти Уле и Мартена. Йосе всего 29 лет.
0
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0
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Ярик01
Ответ Under
а когда в принципе в последний раз кто-то не из Европы что-то серьезное брал в биатлоне?
Американка не так давно ЧМ выигрывала, вроде
До неё в 2017 году американец
0
0
0
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Xell
Великий. По праву встал в один ряд с Уэбом и Фуркадом.
+2
0
+2
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Hardy
🤢🤮
0
-4
-4
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Under
Ответ Марс Досоев
Чемпионат Европы, без участия других. Да по барабану, сколько кто выиграет.
а когда в принципе в последний раз кто-то не из Европы что-то серьезное брал в биатлоне?
+3
0
+3
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M P
Ответ Марс Досоев
Чемпионат Европы, без участия других. Да по барабану, сколько кто выиграет.
Ежики плакали, кололись, но продолжали мониторить биатлон на sports.ru👍
+12
0
+12
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Andreir888
Йоха непобедим на сегодняшний день. Только его собственные ошибки могут ему помешать взять всё личное золото
+8
0
+8
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etozhelesha
А то, что завершил гонку первым, стартовав 11, это вообще космос
+13
-1
+12
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MosesPray
Сусальное солото
+2
-4
-2
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Марс Досоев
Чемпионат Европы, без участия других. Да по барабану, сколько кто выиграет.
0
-5
-5
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etozhelesha
Сегодня Бё просто летел по трассе.
+4
-1
+3
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