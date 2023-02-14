Йоханнес Бо взял 16-е золото чемпионатов мира и 28-ю медаль. По общему числу наград он сравнялся с Фуркадом и уступает лишь Бьорндалену

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл 16-е золото чемпионатов мира в своей карьере.

Сегодня Бо финишировал первым в индивидуальной гонке на ЧМ в Оберхофе. Для него это 28-я по счету медаль ЧМ в карьере (16-9-3).

По общему количеству наград Бо сравнялся с французом Мартеном Фуркадом (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена