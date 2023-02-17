Эдуард Латыпов: «Чувствую ли себя непобедимым? Самочувствие позволяет, да. Нечасто с таким преимуществом удается стартовать в гонке преследования»

Биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в спринте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

«Рад сегодняшней победе, хотел бы сказать спасибо тренерам и сервис-бригаде – сегодня лыжи работали отлично. Это наш общий результат. Сегодня день очень хороший – получилось и ходом пробежать хорошо, и, в принципе, один промах в такой гонке тоже неплохой результат.

Чувствую ли себя непобедимым? Самочувствие позволяет, да. При хорошей стрельбе можно бороться и выигрывать. Главное – не ошибаться.

Нечасто бывают ситуации, когда с таким большим преимуществом (38,5 секунды – Sports.ru) удается стартовать в гонке преследования. Надо прорабатывать такие ситуации, потому что немного психология гонки другая.

Мы всегда были в роли догоняющих или был небольшой отрыв, так что к этому нужно быть готовым всегда, чтобы на международных стартах тоже так получалось.

Мухамедзянов на третьем месте? Ильназ – достаточно сильный спортсмен, он не первый год показывает высокую скорость на дистанции. Не каждый же понимает, что спортсмен тоже испывает какие-то травмы, болячки. Ильназ переболел в начале сезона и долго втягивался.

Вот сейчас получилось ему отойти, проделать всю работу. Я рад за своего партнера по команде, он может и я думаю, что он и дальше так может выступать», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й