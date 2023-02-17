Халили выиграл зачет спринтов Кубка России, опередив Серохвостова на один балл, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Никита Поршнев Роман Еремин Карим Халили Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Иван Колотов Александр Корнев Биатлон

Биатлонист Карим Халили выиграл зачет спринтов по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Зачет спринтов

Мужчины

После 6 гонок из 6

1. Карим Халили – 239

2. Даниил Серохвостов – 238

3. Александр Поварницын – 206

4. Эдуард Латыпов – 197

5. Петр Пащенко – 192

6. Александр Корнев – 180

7. Андрей Вьюхин – 172

8. Никита Поршнев – 156

9. Роман Еремин – 155

10. Иван Колотов – 155

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4 комментария

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Пенчекряк
Черепашка - лучший спринтер. Театр абсурда.
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тоторо
когда победитель кубка не соответствует этой дисциплине...и выиграл толькл потому что пробежал больше гонок
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Luna02
Поздравление Кариму.
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ОлесяОлеська
Карим красавчик, поздравления. И Даниил умница. Молодцы парни.
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