Халили выиграл зачет спринтов Кубка России, опередив Серохвостова на один балл, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й
Биатлонист Карим Халили выиграл зачет спринтов по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Зачет спринтов
Мужчины
После 6 гонок из 6
1. Карим Халили – 239
2. Даниил Серохвостов – 238
3. Александр Поварницын – 206
4. Эдуард Латыпов – 197
5. Петр Пащенко – 192
6. Александр Корнев – 180
7. Андрей Вьюхин – 172
8. Никита Поршнев – 156
9. Роман Еремин – 155
10. Иван Колотов – 155
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