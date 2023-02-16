Йоханнес Бо о штрафном круге в сингл-миксте: «Думал, что золото уже потеряно. Почувствовал себя виноватым перед Ульсбю-Ройселанн»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою неудачную стрельбу из положения лежа на последнем этапе сингл-микста на ЧМ-2023 в Оберхофе. 

Бо и Марте Ульсбю-Ройселанн в итоге одержали победу, несмотря на штрафной круг норвежца. 

«Я думал, что золото уже потеряно, но Марте передала мне эстафету лидером, так что меня было несколько секунд в запасе. В итоге это оказалось очень важным.

На последней лежке не произошло ничего особенного, я просто плохо стрелял. Я не самый быстрый стрелок лежа, но мне хотелось сохранить отрыв, который создала Марте.

Так что я ускорился, но сейчас понимаю, что это было ошибкой. Я сразу подумал о Марте, почувствовал себя виноватым.

Это безумие. Пять золотых медалей на чемпионате мира – это очень здорово», – сказал Йоханнес. 

«После его стрельбы я немного нервничала, но я знаю, что он один из... нет, он – лучший в лыжном ходе.

Так что он был великолепен на лыжне и на стрельбе стоя, мы все это видели. Это было действительно впечатляюще», – цитирует Ульсбю-Ройселанн сайт IBU. 

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Лукавит Йоха, что думал что с кругом потерял золото, он и с 2кругами сегодня выиграл был)) Марта права, Рыжий космос.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ snekker
Но потом мне дали мой ингалятор на трассе и я выиграл гонку (сарказм, если что)
На работу таскай его, вдруг поможет лучше думать и работать)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
snekker
Но потом мне дали мой ингалятор на трассе и я выиграл гонку (сарказм, если что)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий