Йоханнес Бо о штрафном круге в сингл-миксте: «Думал, что золото уже потеряно. Почувствовал себя виноватым перед Ульсбю-Ройселанн»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою неудачную стрельбу из положения лежа на последнем этапе сингл-микста на ЧМ-2023 в Оберхофе.
Бо и Марте Ульсбю-Ройселанн в итоге одержали победу, несмотря на штрафной круг норвежца.
«Я думал, что золото уже потеряно, но Марте передала мне эстафету лидером, так что меня было несколько секунд в запасе. В итоге это оказалось очень важным.
На последней лежке не произошло ничего особенного, я просто плохо стрелял. Я не самый быстрый стрелок лежа, но мне хотелось сохранить отрыв, который создала Марте.
Так что я ускорился, но сейчас понимаю, что это было ошибкой. Я сразу подумал о Марте, почувствовал себя виноватым.
Это безумие. Пять золотых медалей на чемпионате мира – это очень здорово», – сказал Йоханнес.
«После его стрельбы я немного нервничала, но я знаю, что он один из... нет, он – лучший в лыжном ходе.
Так что он был великолепен на лыжне и на стрельбе стоя, мы все это видели. Это было действительно впечатляюще», – цитирует Ульсбю-Ройселанн сайт IBU.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
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