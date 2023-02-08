Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Австрия – лучшая по скорострельности
Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Жюлия Симон (Франция) – 14.46,6
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2,3
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 10,4
4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 11,4
5. Ханна Оберг (Швеция) – 16,8
6. Эмма Лундер (Канада) – 17,3
2-й этап
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 15.12,9
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,6
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,5
4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 24,6
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 24,8
6. Доротея Вирер (Италия) – 29,4...
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 44,8
3-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13.07,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 3,9
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,7
4. Михал Крчмарж (Чехия) – 15,6
5. Давид Коматц (Австрия) – 15,7
6. Бенедикт Долль (Германия) – 24,3
7. Дидье Бьона (Италия) – 33,2
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 12.53,1
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,3
3. Роман Реес (Германия) – 39,4
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 44,3
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50,5
6. Томаш Микишка (Чехия) – 58,7
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 56.26,9
2. Швеция – 56,7
3. Германия – 1.14,3
4. Италия – 1.14,4
5. Франция – 1.17,1
6. Чехия – 1.53,9
Скорострельность
1. Австрия – 3.33,2 (0+3)
2. Италия – 3.43,3 (0+6)
3. Швейцария – 3.57,7 (0+5)
4. Чехия – 4.06,2 (0+7)
5. Словакия – 4.17,6 (0+5)
6. США – 4.18,0 (1+6)...
8. Франция – 4.22,0 (0+9)...
11. Норвегия – 4.31,4 (1+9)
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