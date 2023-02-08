Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Австрия – лучшая по скорострельности

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Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Жюлия Симон (Франция) – 14.46,6

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2,3

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 10,4

4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 11,4

5. Ханна Оберг (Швеция) – 16,8

6. Эмма Лундер (Канада) – 17,3

2-й этап

1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 15.12,9

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,6

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,5

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 24,6

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 24,8

6. Доротея Вирер (Италия) – 29,4...

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 44,8

3-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13.07,4

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 3,9

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,7

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 15,6

5. Давид Коматц (Австрия) – 15,7

6. Бенедикт Долль (Германия) – 24,3

7. Дидье Бьона (Италия) – 33,2

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 12.53,1

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,3

3. Роман Реес (Германия) – 39,4

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 44,3

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50,5

6. Томаш Микишка (Чехия) – 58,7

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 56.26,9

2. Швеция – 56,7

3. Германия – 1.14,3

4. Италия – 1.14,4

5. Франция – 1.17,1

6. Чехия – 1.53,9

Скорострельность

1. Австрия – 3.33,2 (0+3)

2. Италия – 3.43,3 (0+6)

3. Швейцария – 3.57,7 (0+5)

4. Чехия – 4.06,2 (0+7)

5. Словакия – 4.17,6 (0+5)

6. США – 4.18,0 (1+6)...

8. Франция – 4.22,0 (0+9)...

11. Норвегия – 4.31,4 (1+9)

4 комментария

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regnengeist
Быстрейшим был вообще-то заяц, но его дисквалифицировали
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evgeeni
Ну, по стрельбе к Австрии вопросов нет...Лиза...
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starichok77
а куда делись скорости у шведских сестер?
+2
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M P
Лагрейд так и не может оправиться в эстафетах от удара, который ему нанес Халили в Пекине! (Д.Серохвостов)
+8
0
+8
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