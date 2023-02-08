Ульсбю-Ройселанн о смешанной эстафете: «Мы держали интригу от начала до конца, чтобы финишировать с золотом – именно так и должно быть»

Норвежские биатлонисты , и прокомментирвали победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

«Это была очень непредсказуемая эстафета. Борьба шла до самого конца. На первом круге мы шли быстро, но в мои планы не входило бежать настолько быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам немного удивился. Это нервозность и ЧМ.

На первом подъеме была полная мощность. После этого у меня закислились ноги на остаток гонки, но, к счастью, я бежал хорошо и был спокоен во время стрельбы дополнительными патронами. Оглядываясь назад, я вижу, что это было совсем ни к чему», – сказал Бо.

«Все прошло так, как мы мечтали. Мы держали интригу от начала до конца, чтобы финишировать с золотом – именно так и должно быть», – отметила Ульсбю-Ройселанн.

«Это странное чувство – быть настолько разочарованной собственной гонкой. Но я стою здесь с золотом – это благодаря хорошим товарищам по команде. Я очень благодарна», – добавила Тандревольд, зашедшая на штрафной круг на своем этапе.