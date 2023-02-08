Ульсбю-Ройселанн о смешанной эстафете: «Мы держали интригу от начала до конца, чтобы финишировать с золотом – именно так и должно быть»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен Йоханнес Бо Марте Ульсбю-Ройселанн Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо, Марте Ульсбю-Ройселанн и Ингрид Ланмарк Тандревольд прокомментирвали победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

«Это была очень непредсказуемая эстафета. Борьба шла до самого конца. На первом круге мы шли быстро, но в мои планы не входило бежать настолько быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам немного удивился. Это нервозность и ЧМ.

На первом подъеме была полная мощность. После этого у меня закислились ноги на остаток гонки, но, к счастью, я бежал хорошо и был спокоен во время стрельбы дополнительными патронами. Оглядываясь назад, я вижу, что это было совсем ни к чему», – сказал Бо.

«Все прошло так, как мы мечтали. Мы держали интригу от начала до конца, чтобы финишировать с золотом – именно так и должно быть», – отметила Ульсбю-Ройселанн.

«Это странное чувство – быть настолько разочарованной собственной гонкой. Но я стою здесь с золотом – это благодаря хорошим товарищам по команде. Я очень благодарна», – добавила Тандревольд, зашедшая на штрафной круг на своем этапе.

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6 комментариев

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starichok77
ну да, держали интригу..., сам Иося едва на круг не ушел))
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Viks
Ланмарк Тандревольд и Ульсбю Ройселанн (почему-то через чёрточку!) --- Что за двойные стандарты в написании фамилий? У обеих по ДВЕ фамилии, ДБ, сто раз вам сказано.
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Viks
Лагрейду в ножки уже упали?
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sergei71
Да уж, про "так и должно быть" - нагловатое заявление, совсем страх потеряли. Норгоженщины выступили сегодняоткровенно не ахти, хотя Тириль к золоту привозили и с 2 кругами на прошлых ОИ.
У мужчин сейчас конкурентов нет вообще, поэтому... эстафеты уже давно чисто норвежские гонки. Золото можно смело выдавать заранее. Для чего там все остальные - вопрос... Ах да, в очередь за объедками с барского стола.
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Vicing Charlsson
Именно так и должно быть? Ройся вообще обнаглела, принимает победу как должное, а не как удачу.
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Cube Litening C:68X
А могло и не проканать,стреляй остальные чуть удачнее..😁
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