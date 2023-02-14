Министр спорта Франции о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Нейтралитет предполагает ограничения, включая отсутствие поддержки боевых действий»
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о возможных критериях для допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.
«Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий – это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий.
Это будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к российской армии, поскольку мы знаем, что это касается определенного количества спортсменов.
Сегодня появляется миллион вопросов, которые остаются без ответов, и поэтому на данный момент говорить о возвращении российских и белорусских спортсменов преждевременно», – заявила министр.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Люди, вы в адеквате вообще? Вы за страну болеете или за отдельно взятое решение отдельно взятого продленщика? Вам кто дороже, флаг вашей Родины или кремлевский "гений"? Что важнее - герб вашей страны на груди или славословие самого глупого решения ее президента?
А это так... Собака лает ветер носит. Чтоб нам было о чем возмущенные комменты строчить.
Старый добрый прием - пока народ возмущается буржуями, народ не возмущается неким чрезмерно продленным дебилом, из-за которого все это д.рьмо и происходит