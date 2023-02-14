Министр спорта Франции о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Нейтралитет предполагает ограничения, включая отсутствие поддержки боевых действий»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о возможных критериях для допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий – это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий.

Это будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к российской армии, поскольку мы знаем, что это касается определенного количества спортсменов.

Сегодня появляется миллион вопросов, которые остаются без ответов, и поэтому на данный момент говорить о возвращении российских и белорусских спортсменов преждевременно», – заявила министр.

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