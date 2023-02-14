Министр спорта Франции о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Нейтралитет предполагает ограничения, включая отсутствие поддержки боевых действий»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Биатлон

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о возможных критериях для допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий – это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий.

Это будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к российской армии, поскольку мы знаем, что это касается определенного количества спортсменов.

Сегодня появляется миллион вопросов, которые остаются без ответов, и поэтому на данный момент говорить о возвращении российских и белорусских спортсменов преждевременно», – заявила министр.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ GLW
именно так, теннисисты точно не в пролёте, хотя Медведева можно отсеять
ну значит тока теннисисты и поедут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And-Rover
Ответ Дудабот Уно
Шутите? Только об этом и будут спрашивать, гарантированно.
Тогда смысл допускать по принципу поддерживать/не поддерживать противоречит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Huereka
Ответ artpal
Они убивают палестинцев. Палестинцы - не люди?
Палестинцы тоже люди (так кажется, но это распространяется только на тех кто не террорист). Но Палестинцы - это не тема дня. Не надо пальчиком как в детсаде показывать везде вокруг, закрывать собственные глаза и голову сунуть в песок... В Париже решается присутствие граждан страны агрессора против Украины а не израильский палестинский конфликт. Надо вам это либо принять и акцептовать или пальчиком дальше показывать (что не поможет от слова совсем).
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Михеев
Ура, ЦСКА пролетает мимо Олимпиады -)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Хромаков
Ответ Валерий З.
От кого оборонялась Украина, когда бомбила Донбасс в 2014 году? А народ Донбасса тогда был всего лишь против государственного переворота и требовал особый статус для региона и для русского языка.
ага с автоматами в руках требовал. Это по вашему нормально?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
Ответ Darth_Pershman
Вот про это я и говорил, а вы лишь ржали. Поехать в таких условиях - отказаться от своей страны.
Странные какие-то патриоты пошли: отказ от флага, гимна, герба - от всех символов страны, от всего, что означало связь с ней, их не смущает, а вот отказ от поддержки бойни на чужбине - это ужас.
Люди, вы в адеквате вообще? Вы за страну болеете или за отдельно взятое решение отдельно взятого продленщика? Вам кто дороже, флаг вашей Родины или кремлевский "гений"? Что важнее - герб вашей страны на груди или славословие самого глупого решения ее президента?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
давно у нас министр спорта Франции рулит МОК?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Huereka
Ответ Валерий З.
От кого оборонялись США в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии?
тепер это никого не интересует. другой аргумент у вас нет кроме как про американцев писать? Миру сегодня интересно как росс. спотрсмены поддерживают "операцию" в УА. И пока они поддерживают некуда им ездить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жека Смоленский
Когда Югославию бомбили все эти так сказать деятели , все нато было с нейтральными флагами на ЧМ и ОИ, ктобы задал вопрос этой пожирательнице жаб
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
haymaker
Ответ Валерий З.
От кого оборонялась Украина, когда бомбила Донбасс в 2014 году? А народ Донбасса тогда был всего лишь против государственного переворота и требовал особый статус для региона и для русского языка.
Ну подумай, от кого. Откуда у шахтеров ресурсы сопротивляться какой-никакой армии сорокамилионной страны
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
almabot
Ответ Валерий З.
От кого оборонялась Украина, когда бомбила Донбасс в 2014 году? А народ Донбасса тогда был всего лишь против государственного переворота и требовал особый статус для региона и для русского языка.
Сгинь, фабричный тролль! Всего лишь особый статус языка, ага, и форма из военторга.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Вот про это я и говорил, а вы лишь ржали. Поехать в таких условиях - отказаться от своей страны.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина С
Эта дамочка с мэршей Парижа - две галоши - пара: того и гляди, захлебнутся собственной ненавистью.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Шевцов
Ответ Валерий З.
От кого оборонялась Украина, когда бомбила Донбасс в 2014 году? А народ Донбасса тогда был всего лишь против государственного переворота и требовал особый статус для региона и для русского языка.
Блин, все четко написано. Да, был госпереворот, и потом заваруха.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ничего нового, МОК про это же говорил - что заверещали то?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Huereka
Ответ Виктор Войнов
Тогда надо всех банить. Ведь кто то поддерживает Украину, а она является стороной конфликта, а значит ведёт военные и террорестичкие действия. Получается поддерживаешь Украину, поддерживаешь и то , что она делает...
Я поддерживаю ... и что? Гордимся этой страной.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий З.
Ответ Alexander X
миротворческий, отвечает одному из принципов и посылов ои😔 (на время ои, всегда останавливались войны, странно допускать на них спортсменов, которые поддерживают какие-либо боевые действия, если они не вынужденные, т.е. оборонительные)
От кого оборонялись США в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Максим Прокофьев
И Израиль и Турцию, да даже Сирию с Ираном и Кореей, а уж ОАЭ за их бомбёжки Йемена и это только действующие... не касаясь того что вся Европа это по сути сторона военных действий в Украине сейчас
Да уж чего мелочится. Сразу Францию убираем. Одна Африка чего стоит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Торшера
Ответ Huereka
они тоже убивают Украинцев?
Нет, всего лишь каких-то арабов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну вот уже ближе к телу. Пошли условия. Унизительные и, конечно, не приемлемые.
Это министр спорта. Политик. Не ему ставить условия по олимпиадам - поэтому это только хотелки. Условия будет ставить МОК.
А это так... Собака лает ветер носит. Чтоб нам было о чем возмущенные комменты строчить.
Старый добрый прием - пока народ возмущается буржуями, народ не возмущается неким чрезмерно продленным дебилом, из-за которого все это д.рьмо и происходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий З.
Ответ haymaker
Комментарий удален модератором
От кого оборонялась Украина, когда бомбила Донбасс в 2014 году? А народ Донбасса тогда был всего лишь против государственного переворота и требовал особый статус для региона и для русского языка.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Huereka
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну вот уже ближе к телу. Пошли условия. Унизительные и, конечно, не приемлемые.
и ваше представление об участии спортсменов какое? если уже само участие ваших спортсм. является унижением присудствующих спортсмемов из УА... надеетесь или ожидаетесь что все проглотят росс. агресию в Европе как в 14-ом году? сомневаюсь что на этот раз прокатится ...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Бартоломью Робертс
На каком этапе карьеры западным политикам удаляют мозг?
Наверное при начале, а как выходят на пенсию мозг возвращают. Потому что тогда они начинают говорить правильные вещи.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Судоплатов
США видимо забанят на следующие 30 лет, как минимум.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ РИ-Ната
А давайте не допускать спортсменов тех стран, в которых производится оружие, снаряды, танки и т.д. для уничтожения людей: США, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Чехия, Финляндия, Израиль...
А вы найдете страны в которых не производится оружие ? Это будут единицы .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий