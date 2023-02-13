МОК обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения России.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Spiegel.
МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.
«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», – говорится в письме директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
А скорей всего от тех же европейских политиков получили указания, те которые не могут озвучить.
Приходится играть в бунтарей
МОК и говорит: "Ребята, полегче. Выводы сделали. Подходим к ситуации с холодной головой".
Никто ещё даже не знает, что такое этот "нейтральный статус". Понятие очень-очень размытое. Ждём-с.
Спорта здесь мало. В этом ты прав.
Так-то трындеть, как известно, не мешки ворочать.
За эти 20 с небольшим лет спорт и олимпийское движение настолько утопили в этой политической грязи, настолько без каких угодно принципов порой по беспределу действуют, что должна быть какая-то точка невозврата, какой-то момент настать, когда уже дальше некуда топить спорт в этом политическом болоте
Будем надеяться, все дружно пошлют МОК наxpeн с этой продажно-трусливой инициативой.
МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...