МОК обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения России. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Spiegel.

МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», – говорится в письме директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода.

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24 комментария

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Atsuktuvas
Ответ PolarBear
Это точно МОК или тряпки половые ? Ну и время настало , в котором живём.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis (времена меняются, и мы меняемся вместе с ними).
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Atsuktuvas
Даже если нам дадут разрешение на участие - мы выставим на него контрразрешение. Ибо негоже великой стране делать то, что ей разрешают, даже если она этого сама хочет.
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La Gushka
Ответ Kestutis Ceponis
Как я вижу, многие российские болельщики до сих пор верят в чудеса. Давно известно, что Олимпиады для российских спортсменов не будет. Не понимаю, почему этот МОК до сих пор не перестает вводить вас в заблуждение по поводу бедного спортсмена и его болельщика.
Об Олимпийских играх речи пока НЕТ. Речь об ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, куда предлагается не допускать. А если квалификация не выполнена или не пройдена, речи об участии в ОИ быть почти не может. Если только сам МОК не пришлет спортсмену Имярек wild card на выступление, под флагом МОК, разумеется. Об этом, собственно, и говорят представители 35 стран. Двух-трех приглашенных они по любому стерпят.
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Atsuktuvas
Ответ Ебздрогыч
МОК раньше: любой бойкот - пропуск двух олимпиад автоматом, даже не вздумайте! МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...
Всё логично: новый мир - новые правила. Мы же начали СВО чтобы изменить старый плохой мир. Не?..
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DenizKios
Разыгрывают спектакль и варианты для переобувания.
А скорей всего от тех же европейских политиков получили указания, те которые не могут озвучить.
Приходится играть в бунтарей
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Lexxxus
Ответ murzzzzzilka
Без вас разберутся, поверьте:))
Не сомневаюсь! Пусть на СВОих спартакиадах тусуются
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Afinogenov
Ответ Kestutis Ceponis
Как я вижу, многие российские болельщики до сих пор верят в чудеса. Давно известно, что Олимпиады для российских спортсменов не будет. Не понимаю, почему этот МОК до сих пор не перестает вводить вас в заблуждение по поводу бедного спортсмена и его болельщика.
Просто тактика изменилась. Извне всеми возможными санкциями и банами не удалось завалить Россию, поэтому сейчас будут качать изнутри. Дискуссии в обществе за нейтральный статус ведутся чаще, чем когда нас просто отстранили отовсюду.

МОК и говорит: "Ребята, полегче. Выводы сделали. Подходим к ситуации с холодной головой".
Никто ещё даже не знает, что такое этот "нейтральный статус". Понятие очень-очень размытое. Ждём-с.

Спорта здесь мало. В этом ты прав.
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igolp igolp
Ответ Lexxxus
Пока эти спортсмены поддерживают СВО, им нет места на цивилизованных соревнованиях!
а ты всу???
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murzzzzzilka
Ответ Kestutis Ceponis
Как я вижу, многие российские болельщики до сих пор верят в чудеса. Давно известно, что Олимпиады для российских спортсменов не будет. Не понимаю, почему этот МОК до сих пор не перестает вводить вас в заблуждение по поводу бедного спортсмена и его болельщика.
С нетерпением жду доказательств. Раз давно известно, этому должны быть какие-то подтверждения документальные.
Так-то трындеть, как известно, не мешки ворочать.
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murzzzzzilka
Ответ Lexxxus
Пока эти спортсмены поддерживают СВО, им нет места на цивилизованных соревнованиях!
Без вас разберутся, поверьте:))
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murzzzzzilka
Детский сад какой-то🤦🏻‍♀️😂
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Смех Буданова_
Бах твердо решил уйти на пенсию богатым человеком. Ну, подумаешь, в Эквадоре, а не в Вюрцбурге...
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Kestutis Ceponis
Как я вижу, многие российские болельщики до сих пор верят в чудеса. Давно известно, что Олимпиады для российских спортсменов не будет. Не понимаю, почему этот МОК до сих пор не перестает вводить вас в заблуждение по поводу бедного спортсмена и его болельщика.
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Melnikov1968
Ответ Ебздрогыч
МОК раньше: любой бойкот - пропуск двух олимпиад автоматом, даже не вздумайте! МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...
Раньше, это с какого года конкретно? Когда было принято такое решение? Пруфы.
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PolarBear
Это точно МОК или тряпки половые ? Ну и время настало , в котором живём.
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Michael1969
Ответ Ебздрогыч
МОК раньше: любой бойкот - пропуск двух олимпиад автоматом, даже не вздумайте! МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...
Ага, им реально страшно: по правилам они должны дисквалифицировать страны, бойкотирующие Олимпиаду по политическим причинам, на две Олимпиады, но просто требующие страны слишком сильны в спортивном (и других) отношениях. Следовать собственным правилам - и можно остаться с группой своеобразных друзей, а не следовать - и остальные правила тоже станут опциональными. А спортивные чиновники хотят улыбаться во все стороны, организовывать сплошные праздники и всячески стараются делать вид, что ничего такого особенного не произошло (это еще с Мюнхена идет, подумаешь, каких-то спортсменов убили, их постоянно убивают, а Олимпийские игры раз в четыре года ...)
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Dizzod
Ответ Ебздрогыч
МОК раньше: любой бойкот - пропуск двух олимпиад автоматом, даже не вздумайте! МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...
для них допинг страшнее сво.
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thirdreichadmirer
Можно допустить тех кто осудил Роскомнадзор, остальных на пoмoйку. Пускай едут в ОрДЛО соревноваться.
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Кавабунга Шреддоголовый
МОК невероятно бесправным стал. Раньше бойкот - 2 олимпиады отдыхай. А сейчас умолять начали.
За эти 20 с небольшим лет спорт и олимпийское движение настолько утопили в этой политической грязи, настолько без каких угодно принципов порой по беспределу действуют, что должна быть какая-то точка невозврата, какой-то момент настать, когда уже дальше некуда топить спорт в этом политическом болоте
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Lexxxus
Пока эти спортсмены поддерживают СВО, им нет места на цивилизованных соревнованиях!
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Karra
Да уж, видать, нашлась статья расходов поважнее снаряги для новобранцев.
Будем надеяться, все дружно пошлют МОК наxpeн с этой продажно-трусливой инициативой.
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igorrado@yandex.ru
Бан им влепить на следующие 2 Олимпиады, и все.
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Светлана Менова
А то МОК сделает что?...
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Ебздрогыч
МОК раньше: любой бойкот - пропуск двух олимпиад автоматом, даже не вздумайте!
МОК сейчас: ну пожалуйста, ну не надо бойкота, мы не знаем что делать, нам страшно...
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+13
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