Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения России.

Об этом сообщает « » со ссылкой на Spiegel.

МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», – говорится в письме директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода.

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