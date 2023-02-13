Член МОК Ги Дрю: «Нет никаких причин лишать россиян и белорусов участия в Олимпиаде. Что думают Макрон и мэр Парижа – их проблемы»

Член Международного олимпийского комитета ( ), олимпийский чемпион 1976 года француз Ги Дрю выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Нет никаких причин лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно когда речь идет об Олимпийских играх.

Я считаю, как и многие члены МОК, что политика не должна вмешиваться в вопросы допуска спортсменов к соревнованиям.

Спортсмены готовились к Олимпийским играм годами, и для некоторых это будет единственная возможность принять участие в таком мероприятии.

Что думает Эммануэль Макрон и что думает Анн Идальго [мэр Парижа] – это их проблемы. Решение будет принимать МОК после консультаций со всеми членами МОК и президентами международных федераций», – заявил Дрю в эфире радиостанции France Info.

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