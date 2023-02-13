Член МОК Ги Дрю: «Нет никаких причин лишать россиян и белорусов участия в Олимпиаде. Что думают Макрон и мэр Парижа – их проблемы»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Эммануэль Макрон Ги Дрю Легкая атлетика

Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион 1976 года француз Ги Дрю выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Нет никаких причин лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно когда речь идет об Олимпийских играх.

Я считаю, как и многие члены МОК, что политика не должна вмешиваться в вопросы допуска спортсменов к соревнованиям. 

Спортсмены готовились к Олимпийским играм годами, и для некоторых это будет единственная возможность принять участие в таком мероприятии. 

Что думает Эммануэль Макрон и что думает Анн Идальго [мэр Парижа] – это их проблемы. Решение будет принимать МОК после консультаций со всеми членами МОК и президентами международных федераций», – заявил Дрю в эфире радиостанции France Info.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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69 комментариев

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Vitto
Хорошая прибавка к пенсии этому персонажу обеспечена.
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Vasily Ivanov
Все эти завывания ги дрю, фуркадов и прочих мало чего стоят. России такие " адвокаты " не нужны. Либо участвуем как все .либо отдыхаем . У русских должна же быть какая-то гордость и чувство собственного достоинства ...нельзя так : клясть последними словами " Запад " и в то-же время унижаться , проситься к этому " Западу " поучаствовать на любых условиях в спортивных соревнованиях ....
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Фанат Торшера
Ответ tyuiop tyuiop
та не надо ехать только при условии что можно нести флаг с символикой z
Надо ехать только если веришь в то, что "Америка создана как страна свободных людей". Все остальные "крепостные" пусть остаются дома.
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tyuiop tyuiop
Ответ Koulmann
))) Вы считаете, что русские теннисисты не спонсировались/не спонсируются государством?))) Серьёзно? Вон таже Рыбакина, которая Уимблдон выиграла. Папа - продюссер пропагандистского канала, тренер - русский был, по юниорам выступала засчет федерации. Где тут логика?
хз
Я как то привык к тому что теннис сам по себе
теннисист с детства в Америке
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Фанат Торшера
Ответ Павел Мельников
Причем чтобы Бах букву поцеловал. И никак иначе, в любом другом случае это жесточайшая дискриминация.
Жесточайшая дискриминация будет, если Бах перед украинскими спортсменами на колено не встанет. Надо же поддерживать культ плавленого сырка.
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Lennuci
Ответ Маргарита В Сафронова
Макрон съездит в Москву, посоветуется...
Позвонит Путину в 100500й раз.
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tyuiop tyuiop
Ответ Koulmann
Но разве во время Второй Мировой проводились Игры? Участвовали в них агрессоры и не агрессоры? Я бы вообще отменил Игры. Вот это был бы звоночек, что в мире беда и идет война. А запрещать одним воюющим участвовать и разрешать другим участвовать - в чем логика с точки зрения олимпийских принципов?
согласен
но, очевидно расчет на то что до следующих закончится
это очевидно так будет, у России денег не хватит на 4 года
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Vano from Tbilisi
Ответ Delirium
Этого на госзаказах вроде поймали?
Что-то вроде этого.
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Vasily Ivanov
Ответ Delirium
О да, позор был таков, что по сей день гребет деньги лопатой и плачет тихонько в углу. Большой спорт- это давно мафиозная структура, которая своих не сдает, вот и Платини не сдала, хоть и пришлось его немного в тень задвинуть.
А это и было целью . Убрать его от руля УЕФА. Избыточное наказание не входило в цели.
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Фанат Торшера
Ответ Koulmann
"да мне все равно, что считает Путин или Собянин" - заявили бы Третьяк/Поздняков/Исинбаева??? Нет, не представляю.
Сравнивать международный олимпийский комитет и отдельное государство - это сильно.
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Маргарита В Сафронова
Макрон съездит в Москву, посоветуется...
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sabanel
что он себе позволяет???
а если серьезно, предположим МОК одобрит участие россиян и белорусов. Но власти Франции откажутся выдавать визы. Что будет МОК в этом случае??
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Delirium
Ответ Vano from Tbilisi
кстати как и некий Ги Дрю. Его лично ширак отмазывал.
Этого на госзаказах вроде поймали?
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Vano from Tbilisi
Ответ Vasily Ivanov
Неужели МОК примет решение выдать собственные въездные визы ? Которые будут равнозначны визам от французских властей ? Есть мнение , что у этого Ги Дрю необъяснимым образом улучшилось материальное положение....а мы то помним про Платини ...не только футболиста ,но и высокопоставленного футбольного функционера ,так бесславно со своего поста изгнанного с помощью французской полиции и французского суда...
Ги Дрю старый мошенник отмывавший баблинский еще в 2000-х. Его тогда лично ширак отмазывал. Так что ваша версия может быть и верна
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Vano from Tbilisi
Ответ Delirium
Вы плохо себе представляете степень коррупции в международном спорте. Платини, если что, даже не сел, и уже снова гребет бабло на не пыльной должности.
кстати как и некий Ги Дрю. Его лично ширак отмазывал.
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Delirium
Ответ Vasily Ivanov
Зато огребся позора и если не ошибаюсь получил немаленький штраф.
О да, позор был таков, что по сей день гребет деньги лопатой и плачет тихонько в углу. Большой спорт- это давно мафиозная структура, которая своих не сдает, вот и Платини не сдала, хоть и пришлось его немного в тень задвинуть.
+1
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Koulmann
Ответ tyuiop tyuiop
тут не о чем спорить, кто не спонсируется государством тот едет, как в теннисе
)))
Вы считаете, что русские теннисисты не спонсировались/не спонсируются государством?))) Серьёзно?
Вон таже Рыбакина, которая Уимблдон выиграла. Папа - продюссер пропагандистского канала, тренер - русский был, по юниорам выступала засчет федерации.
Где тут логика?
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4A+4Lz
Ответ Koulmann
Вообще уже был прецедент. В 1945 бомбу скинули, в 1948 в Играх участвовали.
Японцы сказали что все было правильно 😂
0
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-1
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Koulmann
Ответ tyuiop tyuiop
они не из страны агрессора
Но разве во время Второй Мировой проводились Игры? Участвовали в них агрессоры и не агрессоры?

Я бы вообще отменил Игры. Вот это был бы звоночек, что в мире беда и идет война.

А запрещать одним воюющим участвовать и разрешать другим участвовать - в чем логика с точки зрения олимпийских принципов?
+4
0
+4
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4A+4Lz
Ответ Андрей Собченко
Как легко рассуждать о "спорте вне политики", когда танки не стоят под домом и ракеты не летят
Вы когда людей на Донбассе бомбили, вам кто-то запрещал выступать? Или это другое?
+5
-3
+2
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Vasily Ivanov
Ответ Delirium
Вы плохо себе представляете степень коррупции в международном спорте. Платини, если что, даже не сел, и уже снова гребет бабло на не пыльной должности.
Зато огребся позора и если не ошибаюсь получил немаленький штраф.
0
0
0
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tyuiop tyuiop
Ответ Koulmann
Не знаю, я сам против участия многих русских и беларусов в Играх, которые топят за войну, ведь это противоречит всем основопологающим принципам спорта. Игры еще в Древней Греции носили миротоврческий характер. Но этот парень в чем то прав и очень интересно следить за всей этой дискуссией. Тут сам процесс гораздо интереснее результата.
тут не о чем спорить, кто не спонсируется государством тот едет, как в теннисе
+1
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Atsuktuvas
Сегодня вечером выйду пивка хлебнуть на скамейке и спрошу у соседей - чье мнение они разделяют: Анн Идальго или Ги Дрю?
Фига ты морж!
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expertmer2020
Надо спросить мнение у Мариты Кох и Марлис Гёр.
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Koulmann
Ответ tyuiop tyuiop
так что ж тогда остаётся?
Не знаю, я сам против участия многих русских и беларусов в Играх, которые топят за войну, ведь это противоречит всем основопологающим принципам спорта. Игры еще в Древней Греции носили миротоврческий характер.

Но этот парень в чем то прав и очень интересно следить за всей этой дискуссией.

Тут сам процесс гораздо интереснее результата.
+1
-3
-2
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