Член МОК Ги Дрю: «Нет никаких причин лишать россиян и белорусов участия в Олимпиаде. Что думают Макрон и мэр Парижа – их проблемы»
Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион 1976 года француз Ги Дрю выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.
«Нет никаких причин лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно когда речь идет об Олимпийских играх.
Я считаю, как и многие члены МОК, что политика не должна вмешиваться в вопросы допуска спортсменов к соревнованиям.
Спортсмены готовились к Олимпийским играм годами, и для некоторых это будет единственная возможность принять участие в таком мероприятии.
Что думает Эммануэль Макрон и что думает Анн Идальго [мэр Парижа] – это их проблемы. Решение будет принимать МОК после консультаций со всеми членами МОК и президентами международных федераций», – заявил Дрю в эфире радиостанции France Info.
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Я как то привык к тому что теннис сам по себе
теннисист с детства в Америке
но, очевидно расчет на то что до следующих закончится
это очевидно так будет, у России денег не хватит на 4 года
а если серьезно, предположим МОК одобрит участие россиян и белорусов. Но власти Франции откажутся выдавать визы. Что будет МОК в этом случае??
Вы считаете, что русские теннисисты не спонсировались/не спонсируются государством?))) Серьёзно?
Вон таже Рыбакина, которая Уимблдон выиграла. Папа - продюссер пропагандистского канала, тренер - русский был, по юниорам выступала засчет федерации.
Где тут логика?
Я бы вообще отменил Игры. Вот это был бы звоночек, что в мире беда и идет война.
А запрещать одним воюющим участвовать и разрешать другим участвовать - в чем логика с точки зрения олимпийских принципов?
Но этот парень в чем то прав и очень интересно следить за всей этой дискуссией.
Тут сам процесс гораздо интереснее результата.