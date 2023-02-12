Херманн-Вик о награждении на глазах у домашней публики: «Это невероятно. У меня был пульс чуть ли не выше, чем на соревнованиях»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен Дениз Херманн-Вик Биатлон

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик прокомментировала свое выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, где она завоевала серебро.

«Сегодня было действительно тяжело. Это была классная гонка, и с самого старта атмосфера была очень крутая. В конце я хотела закрыть мишени, но вытянула короткую спичку.

Я полностью выложилась на последнем круге и заметила, что ногам нужен небольшой отдых», – сказала Херманн-Вик в эфире ZDF.

Накануне немке вручили золотую медаль спринта. Она поделилась эмоциями от церемонии награждения в присутствии домашней публики.

«Это невероятно. У меня был пульс чуть ли не выше, чем на соревнованиях. Так приятно видеть эти лица. Нет ничего прекраснее.

Такое остается в памяти навсегда. Иногда нужно наслаждаться моментом. Это показывает, через что ты прошел и сколько сил ты вложил», – добавила спортсменка.

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