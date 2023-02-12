Жюлия Симон стала двукратной чемпионкой мира, у Херманн-Вик – 8-я медаль ЧМ, у Ройселанн – 16-я

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Это вторая золотая медаль чемпионатов мира в карьере Симон и первая личная. Всего у нее три медали ЧМ (2-0-1).

Немка Дениз Херманн-Вик завоевала серебро. Это ее восьмая медаль ЧМ (2-5-1).

Бронзу взяла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, на счету которой 16 медалей чемпионатов мира (12-0-4).