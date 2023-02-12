Жюлия Симон стала двукратной чемпионкой мира, у Херманн-Вик – 8-я медаль ЧМ, у Ройселанн – 16-я

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен Марте Ульсбю-Ройселанн Дениз Херманн-Вик Жюлия Симон Биатлон

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. 

Это вторая золотая медаль чемпионатов мира в карьере Симон и первая личная. Всего у нее три медали ЧМ (2-0-1). 

Немка Дениз Херманн-Вик завоевала серебро. Это ее восьмая медаль ЧМ (2-5-1). 

Бронзу взяла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, на счету которой 16 медалей чемпионатов мира (12-0-4).

10 комментариев

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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Да там эстафетные в основном,в смешанной всегда золото..
Да, так и есть.
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
Как де везёт Ройсе с золотом 12, а серебра 0.
Да там эстафетные в основном,в смешанной всегда золото..
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Vicing Charlsson
Как де везёт Ройсе с золотом 12, а серебра 0.
0
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0
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Cube Litening C:68X
Ответ Iuasamotu
Лу Жанмонно Лоран и Линн Перссон, самые няшные в биатлонном пелетоне. Извините, что не по теме)
Смотрел сейчас женский бобслей,вот там няшные.. аппетитные..😳 но не все,Хапфрис и ко.исключение..
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Perfeksionistka
Образцово-показательная гонка от Симон.. любо-дорого на раскладку посмотреть..
+1
0
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Chernich
Супер класс от Симон, надеюсь это только начало! 🥇
+4
-1
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Iuasamotu
Лу Жанмонно Лоран и Линн Перссон, самые няшные в биатлонном пелетоне. Извините, что не по теме)
+1
-2
-1
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Eduard Rastryopin
Убойная гонка от Симон,с великолепной раскладкой.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
И это только начало. Есть еще возможности добавить золота в личную копилку
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Назар Игорь
Когда Спортс наконец научит грамоте своих авторов новостей.
Нет Жюлии Симон, есть Жюлья Симон.
+1
-1
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