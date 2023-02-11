Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Херманн-Вик стартует первой, Ханна Оберг – 2-й, Перссон – 3-й, Ульсбю-Ройселанн – 4-й

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен сборная Италии жен сборная Канады жен Доротея Вирер сборная Словении жен сборная Чехии жен сборная Швейцарии жен сборная Австрии жен гонка преследования (жен) Марте Ульсбю-Ройселанн Анаис Шевалье-Буше Линн Перссон Ханна Оберг Лиза Тереза Хаузер Аита Гаспарин Дениз Херманн-Вик Лиза Виттоцци Хло Шевалье Эмма Лундер Анна Магнуссон Жюлия Симон София Шнайдер Ингрид Ланмарк Тандревольд Маркета Давидова Полона Клеменчич Эльвира Оберг Ханна Кебингер Юни Арнеклейв Тереза Воборникова Оберхоф Биатлон

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 0:02

3. Линн Перссон (Швеция) – 0:26

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 0:31

5. Маркета Давидова (Чехия) – 0:51

6. София Шнайдер (Германия) – 0:58

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения
12 февраля, 15.25
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Дениз Херманн-Вик
2  Ханна Оберг
3  Линн Перссон
4  Марте Ульсбю-Ройселанн
5  Лиза Виттоцци
6  Маркета Давидова
7  София Шнайдер
8  Полона Клеменчич
9  Анна Магнуссон
10  Жюлия Симон
11  Эмма Лундер
12  Юни Арнеклейв
13  Лиза Тереза Хаузер
14  Ингрид Ланмарк Тандревольд
15  Хло Шевалье
16  Эльвира Оберг
17  Ханна Кебингер
18  Тереза Воборникова
19  Доротея Вирер
20  Аита Гаспарин
21  Лотте Лие
22  Муна Брурссон
23  Янина Хеттих-Вальц
24  Анаис Шевалье-Буше
25  Паулина Батовская-Фиалкова
26  Лу Жанмонно
27  Софи Шово
28  Лена Хекки-Гросс
29  Юлия Джима
30  Екатерина Аввакумова
31  Милена Тодорова
32  Анастасия Толмачева
33  Анна Аукенталлер
34  Ребекка Пасслер
35  Суви Минккинен
36  Рагнхильд Фемстейневик
37  Каролине Кноттен
38  Майя Клотенс
39  Эми Басерга
40  Туули Томингас
41  Ванесса Фойгт
42  Ида Лиен
43  Елена Билосюк (Пидгрушная)
44  Анастасия Меркушина
45  Дуня Здоуц
46  Самуэла Комола
47  Ивона Фиалкова
48  Надя Мозер
49  Анна Гандлер
50  Элиза Гаспарин
51  Йоанна Якела
52  Наталья Кочергина
53  Габриэле Лещинскайте
54  Анна Мака
55  Дидра Ирвин
56  Камила Жук
56  Укалек Астри Слеттемарк
58  Анамария Лампич
59  Люция Харватова
60  Сюзан Кюэльм

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
Ответ <vella>
пусть Дениз сделает дубль, возьмет связку, думаю, это будет хороший подарок для всех бюргеров на стадионе, кроме Дениз хорошо бы увидеть на пьедестале Лизу, Маркету или Жюли. кого-то из этого списка. хотелось бы Доро, но она далековато стартует.
Софию, Ханну, Доротею тоже неплохо бы зашло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ответ Velirpa
с золотом, бро
Ееееееее...😁😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
Ответ Cube Litening C:68X
Ну,в общем вы поняли..😉😁
с золотом, бро
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
Линн, Марта и Лиза, пора поправить финансовое положение!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
пусть Дениз сделает дубль, возьмет связку,
думаю, это будет хороший подарок для всех бюргеров на стадионе,
кроме Дениз хорошо бы увидеть на пьедестале Лизу, Маркету или Жюли. кого-то из этого списка.
хотелось бы Доро, но она далековато стартует.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ну,в общем вы поняли..😉😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ Лжетрофеич
Надо бы Марте медальку. Золотую.
не надо)
ни золотой, ни серебряной, ни бронзовой.
перебьется, есть более нуждающиеся в омедаливание...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
Надо бы Марте медальку. Золотую.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Жюлия Симон, этого безобразия просто так не оставит
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий