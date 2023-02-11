Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Херманн-Вик стартует первой, Ханна Оберг – 2-й, Перссон – 3-й, Ульсбю-Ройселанн – 4-й
12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Дениз Херманн-Вик (Германия)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 0:02
3. Линн Перссон (Швеция) – 0:26
4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 0:31
5. Маркета Давидова (Чехия) – 0:51
6. София Шнайдер (Германия) – 0:58
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
- Дата проведения
- 12 февраля, 15.25
думаю, это будет хороший подарок для всех бюргеров на стадионе,
кроме Дениз хорошо бы увидеть на пьедестале Лизу, Маркету или Жюли. кого-то из этого списка.
хотелось бы Доро, но она далековато стартует.
ни золотой, ни серебряной, ни бронзовой.
перебьется, есть более нуждающиеся в омедаливание...