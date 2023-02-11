Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Херманн-Вик стартует первой, Ханна Оберг – 2-й, Перссон – 3-й, Ульсбю-Ройселанн – 4-й

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 0:02

3. Линн Перссон (Швеция) – 0:26

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 0:31

5. Маркета Давидова (Чехия) – 0:51

6. София Шнайдер (Германия) – 0:58

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения 12 февраля, 15.25

Стартовый лист