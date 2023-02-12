Чемпионат мира. Гонка преследования. Шово была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по чистому времени пасьюта и скорострельности

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Французская биатлонистка Софи Шово была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. Софи Шово (Франция) – 26.42,1

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,7

3. София Шнайдер (Германия) – 18,0

4. Ида Лиен (Норвегия) – 21,8

5. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 23,0

6. Жюлия Симон (Франция) – 26,2

7. Лу Жанмонно (Франция) – 29,5

8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,2

9. Доротея Вирер (Италия) – 39,4

10. Анамария Лампич (Словения) – 42,3

Чистое время пасьюта

1. Жюлия Симон (Франция) – 30.57,8

2. Лу Жанмонно (Франция) – 36,7

3. Софи Шово (Франция) – 51,6

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 52,3

5. Тереза Воборникова (Чехия) – 57,9

6. Доротея Вирер (Италия) – 1.07,2

7. Юлия Джима (Украина) – 1.07,9

8. Ханна Кебингер (Германия) – 1.08,5

9. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.09,7

10. София Шнайдер (Германия) – 1.13,3...

12. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.30,0

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,4 (1)

2. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,6 (3)

3. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.44,1 (6)

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.45,3 (1)

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.47,0 (1)

6-7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.47,3 (5)

6-7. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.47,3 (2)...

10. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.50,0 (3)...

24. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.55,8 (4)

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3 комментария

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Vicing Charlsson
Шово средненькая по антропометрии, нет такой идеальной коньковой техники как у Бреза, но хорошая физика. Хорошо держит скорость, молодец.
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selso99
Ответ ivan 07
Француженки на следующем чемпионате дадут жару.
Они и на этом могут выиграть все оставшиеся гонки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Француженки на следующем чемпионате дадут жару.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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