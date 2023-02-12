Чемпионат мира. Гонка преследования. Шово была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по чистому времени пасьюта и скорострельности
Французская биатлонистка Софи Шово была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Софи Шово (Франция) – 26.42,1
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,7
3. София Шнайдер (Германия) – 18,0
4. Ида Лиен (Норвегия) – 21,8
5. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 23,0
6. Жюлия Симон (Франция) – 26,2
7. Лу Жанмонно (Франция) – 29,5
8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,2
9. Доротея Вирер (Италия) – 39,4
10. Анамария Лампич (Словения) – 42,3
Чистое время пасьюта
1. Жюлия Симон (Франция) – 30.57,8
2. Лу Жанмонно (Франция) – 36,7
3. Софи Шово (Франция) – 51,6
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 52,3
5. Тереза Воборникова (Чехия) – 57,9
6. Доротея Вирер (Италия) – 1.07,2
7. Юлия Джима (Украина) – 1.07,9
8. Ханна Кебингер (Германия) – 1.08,5
9. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.09,7
10. София Шнайдер (Германия) – 1.13,3...
12. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.30,0
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,4 (1)
2. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,6 (3)
3. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.44,1 (6)
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.45,3 (1)
5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.47,0 (1)
6-7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.47,3 (5)
6-7. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.47,3 (2)...
10. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.50,0 (3)...
24. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.55,8 (4)
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