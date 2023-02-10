Дмитрий Васильев: «Бортничук – умалишенный. Спорт на Западе стал политикой, инструментом для унижений и оскорбления России»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону призвал не обращать внимания на слова министра спорта Польши Камиля Бортничука.

Ранее Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде-2024 могли бы выступить спортсмены из России и Беларуси.

«Бортничук умалишенный. Спорт на Западе стал политикой, инструментом для унижений и оскорбления России.

Даже обращать внимание не стоит на такие глупости. В хартии нет таких пунктов, это просто выдуманные на ходу законы, которые никогда не примут», – сказал Васильев.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси