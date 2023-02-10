Дмитрий Васильев: «Бортничук – умалишенный. Спорт на Западе стал политикой, инструментом для унижений и оскорбления России»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не обращать внимания на слова министра спорта Польши Камиля Бортничука.
Ранее Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде-2024 могли бы выступить спортсмены из России и Беларуси.
«Бортничук умалишенный. Спорт на Западе стал политикой, инструментом для унижений и оскорбления России.
Даже обращать внимание не стоит на такие глупости. В хартии нет таких пунктов, это просто выдуманные на ходу законы, которые никогда не примут», – сказал Васильев.
Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси
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