Александр Тихонов: «Поляков скоро начнут презирать. Это они могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о предложении министра спорта Польши Камиля Бортничука допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в составе «сборной беженцев».
«Я могу сказать только одно: этого министра спорта, президента Польши Анджея Дуду и их народ скоро начнут презирать.
Они не понимают, что это поляки могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что скоро все изменится: поляков забудут как нацию. Торгаши! Спекулянты!» – сказал Тихонов.
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