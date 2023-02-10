Александр Тихонов: «Поляков скоро начнут презирать. Это они могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда»

Теги Александр Тихонов Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о предложении министра спорта Польши Камиля Бортничука допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в составе «сборной беженцев». 

«Я могу сказать только одно: этого министра спорта, президента Польши Анджея Дуду и их народ скоро начнут презирать.

Они не понимают, что это поляки могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что скоро все изменится: поляков забудут как нацию. Торгаши! Спекулянты!» – сказал Тихонов.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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6 комментариев

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MosesPray
Барт Симпсон: "Поляк - уже смешно"
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Фанат Сан-Марино
Фляга у этого бульбаша так и шпарит
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Геннадий Тимченко
Подполковник МВД России и член КПСС с 1975 года о верности государству и правительству ~ браво 👏👏👏
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Сергей Сорока
Достопочтенный защитник государства хоть из самого этого государства вещал бы.
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Красный чай
Еще чуть чуть и он порвётся от злости)
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Bartez1986
сказал живущий не в России россиянин
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