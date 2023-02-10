Александр Тихонов: «Поляков скоро начнут презирать. Это они могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о предложении министра спорта Польши Камиля Бортничука допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в составе «сборной беженцев».

«Я могу сказать только одно: этого министра спорта, президента Польши Анджея Дуду и их народ скоро начнут презирать.

Они не понимают, что это поляки могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что скоро все изменится: поляков забудут как нацию. Торгаши! Спекулянты!» – сказал Тихонов.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»