Владимир Драчев: «Для меня Йоханнес Бо – супергерой по спортивным достижениям. Не слушаю его высказываний»

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о выступлениях норвежца в текущем сезоне.

«У него невероятно звездный год. Человек настолько выше всех. По ходу он всегда был всех сильнее, что мы и видели раньше, но сейчас у него все реально стало хорошо получаться в комплексе.

Он не дает шансов никому, ни в одной гонке. Бывает, что и два круга получит и все равно выигрывает. Этот человек радует своими выступлениями, мастерством, отточенностью, идеальной техникой.

Да есть небольшие ошибки, но они ему не мешают. Он даже не рассматривает второго места, только первое. Конечно, при явных и грубых ошибках он может опуститься на второе или третье место, а так в этом году у него просто поразительный год.

Я не слушаю его высказываний, поэтому для меня он супергерой по его спортивным достижениям», – сказал Драчев.

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