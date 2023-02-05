Драчев о словах братьев Бо: «У них западная пропаганда. Любви от них мы никогда не ждали и не ждем»

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил высказывания норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бо, не поддержавиших допуск российских спортсменов к соревнованиям.

– Понятно, что норвежцы не будут петь нам хвалебные ноты. Мы все понимаем, где они живут, у них западная пропаганда.

У нас своя правда. Мы привыкли к таким заявлениям от них, любви от них мы никогда не ждали и не ждем.

– Может, Йоханнесу Бо лучше сосредоточиться на спорте, а не нападать каждый раз на россиян?

– Мне кажется, это мы сосредотачиваемся на их высказываниях и подхватываем их. Они вообще не запариваются на этот счет.

Они живут своей жизнью, бегают на Кубках мира, готовятся к чемпионату мира и им совершенно не важно, что происходит вне их жизни. Тем более так далеко от них, – сказал Драчев.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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