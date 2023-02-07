Лагрейд – Резцовой, сравнившей норвежцев с тараканами: «Это самые живучие насекомые, могут пережить ядерную войну. Хорошо, что нас так называют»
Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд ответили трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.
Ранее норвежские спортсмены выступили против возвращения россиян на международную арену, Резцова отреагировала на это: «Норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы».
«Конечно, этот комментарий неприятен сам по себе. Но я пропускаю такое мимо ушей. Они придумывают множество захватывающих утверждений, и читать их скорее весело, чем скучно», – сказал Йоханнес Бо.
«Тараканы – самые живучие насекомые, они могут пережить ядерную войну. Так что хорошо, что нас так называют», – пошутил Лагрейд.
«У них есть только один способ выразить себя – резкая критика в ответ. Все за пределами России видят, насколько это глупо. Это не то, на что мы хотим тратить энергию.
Понятно, что с Россией и Беларусью конкуренция будет еще сильнее. Это то, чего мы все хотим, когда боевые действия закончатся.
Мы будем готовы к этому [возвращению россиян и белорусов] после окончания боевых действий, но, конечно, осадок останется», – приводит слова Йоханнеса Бо VG.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
население более 140 млн, сложная логистика для транспортировки нефти,
сравните с Норвегией, где нефтяные месторождения находятся за пределами материка, а большая часть нефти добывается в Северном море.
типа добыл и сразу же погрузил в танкер.
аналогично на Аравийском полуострове, где основные залежи нефти и газа находятся в Персидском заливе,
тоже добыл и погрузил) все под боком.
посмотрите где основные месторождения нефти в России и прикиньте насколько дороже доставка нефти в морские порты.
ну это еще не все.
сравните наш климат и климат Норвегии. У нас намного суровей, Норвегию согревает Гольфстрим и и согревать нужно не 140 млн человек, а только 5
Со странами Аравийского полуострова даже грех сравнивать, там нет таких расходов на отопление домов, там можно жить в картонных домах)
но это так...лирическое отступление...
разумеется у нас махровым цветом цветет коррупция, кумовство и воровство,
глупо это отрицать...
но есть и объективные причины, почему Норвегия с ее 5-млн населением выбилась из бедных стран в богатые.
вон, страны Аравийского полуострова тоже хорошо поднялись, когда обнаружили углеводороды,
а когда-то промышляли ловлей жемчуга)
Норвежские спортики и еще пол мира будут угарать над второй армией мира..