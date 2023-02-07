Лагрейд – Резцовой, сравнившей норвежцев с тараканами: «Это самые живучие насекомые, могут пережить ядерную войну. Хорошо, что нас так называют»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Анфиса Резцова Йоханнес Бо Политика животные и спорт Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд ответили трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

Ранее норвежские спортсмены выступили против возвращения россиян на международную арену, Резцова отреагировала на это: «Норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы».

«Конечно, этот комментарий неприятен сам по себе. Но я пропускаю такое мимо ушей. Они придумывают множество захватывающих утверждений, и читать их скорее весело, чем скучно», – сказал Йоханнес Бо.

«Тараканы – самые живучие насекомые, они могут пережить ядерную войну. Так что хорошо, что нас так называют», – пошутил Лагрейд. 

«У них есть только один способ выразить себя – резкая критика в ​​ответ. Все за пределами России видят, насколько это глупо. Это не то, на что мы хотим тратить энергию.

Понятно, что с Россией и Беларусью конкуренция будет еще сильнее. Это то, чего мы все хотим, когда боевые действия закончатся.

Мы будем готовы к этому [возвращению россиян и белорусов] после окончания боевых действий, но, конечно, осадок останется», – приводит слова Йоханнеса Бо VG.

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52 комментария

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помню джанашия
Ответ петрович сектор1
Если норвежцы и другие звезды спорта читают Резцову, Тихонова, Васильева и тд, то подозреваю россиян до спорта допустят еще не скоро)
...ибо норвежцы и другие звёзды спорта решают... Так плохо это. Решать федерации должны. Эти переобуются по повестке, а чинушам потом вращаться, по технологии: " и рыбку съесть и кости сдать"
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<vella>
Ответ Олег Новиков
Повезло российской власти, когда свои же холопы оправдывают низкий уровень жизни в стране. Ни тотальное воровство, повсеместная коррупция, беззаконие, кумовство причина, а просто народу много.
я еще пока не оправдывала низкий уровень жизни в стране, но если хотите, могу пару мыслей подкинуть)
население более 140 млн, сложная логистика для транспортировки нефти,
сравните с Норвегией, где нефтяные месторождения находятся за пределами материка, а большая часть нефти добывается в Северном море.
типа добыл и сразу же погрузил в танкер.
аналогично на Аравийском полуострове, где основные залежи нефти и газа находятся в Персидском заливе,
тоже добыл и погрузил) все под боком.
посмотрите где основные месторождения нефти в России и прикиньте насколько дороже доставка нефти в морские порты.
ну это еще не все.
сравните наш климат и климат Норвегии. У нас намного суровей, Норвегию согревает Гольфстрим и и согревать нужно не 140 млн человек, а только 5
Со странами Аравийского полуострова даже грех сравнивать, там нет таких расходов на отопление домов, там можно жить в картонных домах)
но это так...лирическое отступление...
разумеется у нас махровым цветом цветет коррупция, кумовство и воровство,
глупо это отрицать...
но есть и объективные причины, почему Норвегия с ее 5-млн населением выбилась из бедных стран в богатые.
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Лжетрофеич
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Всегда поражает что какой-то Антон Киселёв из Мухосранска так переживает за Хиросиму в то время как сами япошки дружат с клятыми омеликанцами
не из Мухосранска, а с Лахты.
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Vicing Charlsson
Ответ Batt Monner
Без адекватной политической и социальной системы таблицу Менделеева оч трудно преобразовать в реальные ништяки
100%.
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Лжетрофеич
Ну, Стурла, в России тоже все видят, насколько это глупо.
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Batt Monner
Ответ Vicing Charlsson
В России не только нефть и газ, но и вся таблица Менделеева. И что?
Без адекватной политической и социальной системы таблицу Менделеева оч трудно преобразовать в реальные ништяки
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Vicing Charlsson
Ответ Alex_msk
И без продажи нефти, в войнах не участвуют. Хотя.. постойте..
В России вся таблица Менделеева. И что? Плюс самые большие сельхоз земли, где в основном растёт бурьян.
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Vicing Charlsson
Ответ <vella>
не трудно поднять и поддерживать высокий уровень жизни 5-миллионного населения, когда у тебя есть нефть и газ.добыча. вон, страны Аравийского полуострова тоже хорошо поднялись, когда обнаружили углеводороды, а когда-то промышляли ловлей жемчуга)
В России не только нефть и газ, но и вся таблица Менделеева. И что?
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Arty K.
НОКАУТ. обтекай, Анфиса!
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притвиц
Это они себя правильно тараканами считают .
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Sobachkin
Ахаха. Это раунд!
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Илья Владимирович
Ответ генгбенг
Дело безусловно их. Да и Лыжня России достойные соревнования..
Смотря для кого
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Олег Новиков
Ответ <vella>
не трудно поднять и поддерживать высокий уровень жизни 5-миллионного населения, когда у тебя есть нефть и газ.добыча. вон, страны Аравийского полуострова тоже хорошо поднялись, когда обнаружили углеводороды, а когда-то промышляли ловлей жемчуга)
Повезло российской власти, когда свои же холопы оправдывают низкий уровень жизни в стране. Ни тотальное воровство, повсеместная коррупция, беззаконие, кумовство причина, а просто народу много.
+8
-1
+7
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JL JL
Непонятно. куда это лезут норвежцы. Живут у себя в Норвегии тихо. Наслаждаются жизнью, насколько это вообще возможно. И никто не восклицает: мы-то с колен поднялись, поднялись. Хотя, если по правде - поднялись.
+3
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justbored
Не хотят тратить энергию, но при этом каждую неделю что-нибудь набрасывают (провоцируя предсказуемую реакцию Резцовой-Васильева-Тихонова))
+4
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<vella>
Ответ Vicing Charlsson
Молодец Лагрейд, правильный ответ. Норвежцы не просто выжили, ещё и процветают. Один из самых высоких показателей качества уровня жизни в мире, зарплаты, пенсии итд. Многим остаётся только завидовать.
не трудно поднять и поддерживать высокий уровень жизни 5-миллионного населения, когда у тебя есть нефть и газ.добыча.
вон, страны Аравийского полуострова тоже хорошо поднялись, когда обнаружили углеводороды,
а когда-то промышляли ловлей жемчуга)
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генгбенг
Ответ Илья Владимирович
Да пусть говорят, дело их)
Дело безусловно их. Да и Лыжня России достойные соревнования..
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Любовь Гончарова
Ответ Анатолий К
Викинги с ..урками объединились, интересно, как себе это объясняют, не брезгуют. Но считают себя некой кастой европейцев. России надо подумать о присоединении богатого полуострова, а там и Исландия с Гренландией пригодятся.И конфликтов не будет, все они будут "Наши".
Вы прям как тот Купидон , с голой задницей , вооружен до зубов и и лезет ко всем со своей любовью и присоединением
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генгбенг
Ответ evgeniy
Забудь. На это даже ваши аналитики не рассчитывают.
Разумеется. Но для норвежскис спортиков это отличный способ разыгрывать между собой медальки
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Афанасия
" но, конечно, осадок останется», – приводит слова Йоханнеса Бо". Да у наших тоже осадочек останется. Так что это взаимная история. Юниорам даже эстафету не дали пробежать на ЮЧМ в конце прошлого сезона. Считай, детей дисквалифицировали. Главное всё делать с покерфейсом и какими-то рассуждениями о защитных мерах и санкциях.
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генгбенг
Ответ Анатолий К
Боевые действия никто завершать не собирается, это выгодно обеим сторонам. Только славный народ скоро закончится, и кормить их надоест. А репарации мы сами возьмём.
А это не важно уже как закончится. Кто кончится . и кто кому заплатит.
Норвежские спортики и еще пол мира будут угарать над второй армией мира..
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Илья Владимирович
Ответ генгбенг
Не. Так будут говорить норвежцы.после окончания активной фазы бд
Да пусть говорят, дело их)
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Сергей Кот
Ответ Антон Киселёв
Тем временем "Дихлофос" - я что для тебя, какая-то шутка???
тапок еще лучше.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Антон Киселёв
Откуда ему знать? Ах да, его хозяева применяли же в Хиросиме...
Всегда поражает что какой-то Антон Киселёв из Мухосранска так переживает за Хиросиму в то время как сами япошки дружат с клятыми омеликанцами
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evgeniy
Ответ генгбенг
После окончания боевых действий. Не , ну вы сначала рапарациий в полном объёме выплатите. И покаятся не забудте. Молодцы,можете выступать ,но не как отдельная команда, а беженцами. Всё по закону ребята есть такая опция
Забудь. На это даже ваши аналитики не рассчитывают.
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