Лагрейд – Резцовой, сравнившей норвежцев с тараканами: «Это самые живучие насекомые, могут пережить ядерную войну. Хорошо, что нас так называют»

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и ответили трехкратной олимпийской чемпионке .

Ранее норвежские спортсмены выступили против возвращения россиян на международную арену, Резцова отреагировала на это: «Норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы».

«Конечно, этот комментарий неприятен сам по себе. Но я пропускаю такое мимо ушей. Они придумывают множество захватывающих утверждений, и читать их скорее весело, чем скучно», – сказал Йоханнес Бо.

«Тараканы – самые живучие насекомые, они могут пережить ядерную войну. Так что хорошо, что нас так называют», – пошутил Лагрейд.

«У них есть только один способ выразить себя – резкая критика в ​​ответ. Все за пределами России видят, насколько это глупо. Это не то, на что мы хотим тратить энергию.

Понятно, что с Россией и Беларусью конкуренция будет еще сильнее. Это то, чего мы все хотим, когда боевые действия закончатся.

Мы будем готовы к этому [возвращению россиян и белорусов] после окончания боевых действий, но, конечно, осадок останется», – приводит слова Йоханнеса Бо VG.

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