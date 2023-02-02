Дмитрий Васильев: «Ситуация с Якобсен – яркое проявление антидемократии. Спортсмены не могут выразить мнение, в их сторону начинается травля»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о критике в адрес олимпийской чемпионки по лыжным гонкам из-за позиции по допуску россиян к международным соревнованиям.

Якобсен ранее заявила, что неправильно отстранять спортсменов только на основании паспорта. Ее слова интерпретировали как поддержку возвращения россиян на международные турниры, из-за чего норвежка столкнулась с хейтом.

– Это показывает, насколько реальная демократия существует в западных странах. Они нас всю жизнь учили этому, а у самих спортсмены не могут выразить мнение, а если выражают, то в их сторону начинается травля.

Сейчас человеку, который имеет другую позицию, невозможно выжить в западном мире, который вечно кричал, что они являются демократическим островом. Ситуация с Якобсен – яркое проявление антидемократии.

– Тем не менее даже из западных стран имеются люди, которые высказываются за допуск россиян…

– Вменяемые люди есть везде. Это зависит не от национальности, а от человека: в порядке ли у него с головой или он клинический идиот. Якобсен совершила ошибку, публично выразив свое непопулярное мнение, – сказал Васильев.

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться