Дмитрий Васильев: «Ситуация с Якобсен – яркое проявление антидемократии. Спортсмены не могут выразить мнение, в их сторону начинается травля»

Теги Олимпийская сборная России Астрид Якобсен Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о критике в адрес олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Астрид Якобсен из-за позиции по допуску россиян к международным соревнованиям.

Якобсен ранее заявила, что неправильно отстранять спортсменов только на основании паспорта. Ее слова интерпретировали как поддержку возвращения россиян на международные турниры, из-за чего норвежка столкнулась с хейтом.

– Это показывает, насколько реальная демократия существует в западных странах. Они нас всю жизнь учили этому, а у самих спортсмены не могут выразить мнение, а если выражают, то в их сторону начинается травля.

Сейчас человеку, который имеет другую позицию, невозможно выжить в западном мире, который вечно кричал, что они являются демократическим островом. Ситуация с Якобсен – яркое проявление антидемократии.

– Тем не менее даже из западных стран имеются люди, которые высказываются за допуск россиян…

– Вменяемые люди есть везде. Это зависит не от национальности, а от человека: в порядке ли у него с головой или он клинический идиот. Якобсен совершила ошибку, публично выразив свое непопулярное мнение, – сказал Васильев.

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться

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3 комментария

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Andrey Novikov
Ответ Cruz
А что будет с российским спорстменом, который выскажется против СВО? Пока ни один не рискнул
Ну и выскажет человек своё отрицательное отношение к СВО, и что будет? Тут даже и ситуация совсем другая, вот если бы наши спортсмены были против участия спортсменов Израиля за захват Палестины, то можно было бы провести параллель.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruz
А что будет с российским спорстменом, который выскажется против СВО? Пока ни один не рискнул
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Спортсмены не могут выразить мнение, в их сторону начинается травля» --- Несогласные всегда есть, но это НЕ травля, это частные мнения. Травля - это когда подключаются СМИ и госорганы. А уж когда за мнение, за слова записывают в иноагенты и сажают...
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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