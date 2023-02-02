Дмитрий Васильев: «Не верю, что американцы хотят вернуть нас. Думаю, это подвох или попытка подстелить соломку»

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК США Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Джин Сайкс Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что руководитель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Не верю, что у американцев что-то щелкнуло в голове. Так не бывает, чтобы они нас ненавидели, а сейчас резко полюбили. Думаю, что это подвох или попытка подстелить соломку. Не верю, что американцы хотят вернуть нас.

Даю минимальный процент, что они советовались со спортсменами. Никакого опроса спортсменов не было. Еще неделю назад хотели создавать коалицию против нас. Чудес не бывает», – сказал Васильев.

Олимпийский комитет США о допуске россиян: «Призвали МОК изучить возможность сохранения санкций и гарантии допуска только нейтральных и чистых спортсменов»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2533ПВ
Ответ Марина Федоткина
Да , не важно ! ... Эти двое всегда " шоу " организовывают .. Жалко , что ещё одного участника нет .. Но . наверное, он скоро подтянется , Так , что все бонусы , всё равно , будут его !
Да, у нас "шоуменов"хватает.Резцова,Драчев,Гу-самый гнилой шоумен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Федоткина
Ответ 2533ПВ
А кто будет букмекером?
Да , не важно ! ... Эти двое всегда " шоу " организовывают .. Жалко , что ещё одного участника нет .. Но . наверное, он скоро подтянется , Так , что все бонусы , всё равно , будут его !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
притвиц
Ответ Геннадий Тимченко
они нас ненавидят🤦он правда в это верит❓🤔
Нет они нас любят и готовы дать подарки, расшифровать какие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2533ПВ
Ответ Марина Федоткина
Делаем ставки ...:-" Кто окажется прав , Тихонов или Васильев ???" Я -за Тихонова !
А кто будет букмекером?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
притвиц
Какое там, соломку постелить, их(америкосов) задача как можно быстрее расслоить общество , что бы толпы недовольных ходили по улицах и бунтовали против нынешней власти , другой цели у них нет, а Украина это разменная монета, в этой политической борьбе, их как страны уже нет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Татьяна Солотина
Правильно, что не верит. Это не допуск, а тест на гражданскую позицию. И перевод стрелок: вам предложили, вы не поехали! Сами и виноваты!
Вы всё про тесты. На "вшивость" и "гражданскую позицию".

Резкое сокращение словарного запаса и увеличение количества лексических повторов часто свидетельствуют о наступлении поздней деменции, возможно, Альцгеймера.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
они нас ненавидят🤦он правда в это верит❓🤔
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Классический пример глупого человека. Коалицию создают Великобритания и Польша, а не США.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Солотина
Правильно, что не верит. Это не допуск, а тест на гражданскую позицию. И перевод стрелок: вам предложили, вы не поехали! Сами и виноваты!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Федоткина
Делаем ставки ...:-" Кто окажется прав , Тихонов или Васильев ???" Я -за Тихонова !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий