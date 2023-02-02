Дмитрий Васильев: «Не верю, что американцы хотят вернуть нас. Думаю, это подвох или попытка подстелить соломку»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал новость о том, что руководитель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Не верю, что у американцев что-то щелкнуло в голове. Так не бывает, чтобы они нас ненавидели, а сейчас резко полюбили. Думаю, что это подвох или попытка подстелить соломку. Не верю, что американцы хотят вернуть нас.

Даю минимальный процент, что они советовались со спортсменами. Никакого опроса спортсменов не было. Еще неделю назад хотели создавать коалицию против нас. Чудес не бывает», – сказал Васильев.

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