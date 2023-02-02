Станислав Поздняков: «ОКР настаивает, чтобы международные федерации отказались от дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР ООН Политика Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на позицию экспертов ООН, поддержавших Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Заявление независимых экспертов ООН по правам человека и недопущении дискриминации полностью подтверждает изначальную твердую позицию Олимпийского комитета России о том, что рекомендации МОК, принятые в феврале 2022 года о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а затем и действия международных спортивных федераций являлись дискриминационными и нарушающими фундаментальные принципы олимпийского движения.

Мы по-прежнему твердо убеждены, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях на равных условиях со спортсменами из других стран без каких-либо дополнительных условий и ограничений.

Именно на это сделан акцент в заявлении экспертов ООН, которые призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, а олимпийское сообщество соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.

Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, «указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций», что, собственно, мы и видим сейчас. 

Со своей стороны, ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы международные спортивные федерации отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого», – написал Поздняков.

«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

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1 комментарий

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Joekoul
Ну и..., надо развивать эту позицию и подкреплять реальными юридически грамотными действиями, а не сопли жевать в своих кабинетах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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