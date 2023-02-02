Станислав Поздняков: «ОКР настаивает, чтобы международные федерации отказались от дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) отреагировал на позицию экспертов ООН, поддержавших Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Заявление независимых экспертов ООН по правам человека и недопущении дискриминации полностью подтверждает изначальную твердую позицию Олимпийского комитета России о том, что рекомендации МОК, принятые в феврале 2022 года о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а затем и действия международных спортивных федераций являлись дискриминационными и нарушающими фундаментальные принципы олимпийского движения.

Мы по-прежнему твердо убеждены, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях на равных условиях со спортсменами из других стран без каких-либо дополнительных условий и ограничений.

Именно на это сделан акцент в заявлении экспертов ООН, которые призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, а олимпийское сообщество соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.

Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, «указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций», что, собственно, мы и видим сейчас.

Со своей стороны, полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы международные спортивные федерации отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого», – написал Поздняков.

«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

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