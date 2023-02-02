«Я был прав, что американцы сдадутся первыми». Тихонов о том, что Олимпийский комитет США поддержал позицию МОК по допуску россиян

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России НОК США Париж-2024 Политика Р-Спорт Джин Сайкс Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что руководитель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Я был прав, что американцы сдадутся первыми. С первого дня, когда все были в трауре, я говорил об этом. Политики – это словоблуды, которые доводят до тех ситуаций, которые сейчас происходят.

Только конкуренция рождает интерес к спорту. У Норвегии в лыжах сейчас нет конкуренции. Она была только со стороны России и СССР. В летних видах спорта конкуренция была тоже со стороны России.

Если говорить о безопасности, то она должна быть в первую очередь. Ярок пример 1972 года, когда в Мюнхене погибла израильская делегация», – сказал Тихонов.

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10 комментариев

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bengalsckyzh
Допуск россиян... Почтенный ветеран не знает или знает, но молчит о том, что спортсмены России выступающие в ЦСКА и добровольном обществе Динамо, НИКАК не смогут выступить на летних Играх в столице Пятой Французской Республики... Все они офицеры вооружённых сил РФ и российской гвардии и этого достаточно. А их во всех сборных по видам спорта большинство.
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Melnikov1968
Амеры открыли мышеловку,а Тихонов пошёл за сыром:)
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Александр Сачков
Где он увидел сдачу? Большунов, Рылов, Степанова подвисли, остальным тоже пока никто ничего не обещал. А уже делим шкуру неубитого медведя.
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Darshan
Пока это идея общая, официально не утвержденная. Конкретика непонятна. Возможный, но не ставший решением компромисс с достаточно жесткими требованиями к спортсменам из России. Точно победу при таком раскладе никому нельзя праздновать будет.
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Ебздрогыч
При чем здесь трагедия на ОИ 1972 года?
Шурик накатил просто, не закусывая
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Alex1104
Они не сдались, а приняли решение. Теперь пойдет всеобщий (исключая отбитых на голову) одобрямс.
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Barsa! bolshe chem klub
кролики любят своего удава
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Ебздрогыч
Странно, что Тихонов не сказал, что это он вынудил американцев поддержать позицию МОК по допуску россиян
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Погладь быка
Так вот, Иваныч, кто истинные друзья России.
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Ебздрогыч
При чем здесь трагедия на ОИ 1972 года?
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