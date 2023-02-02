«Я был прав, что американцы сдадутся первыми». Тихонов о том, что Олимпийский комитет США поддержал позицию МОК по допуску россиян

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал новость о том, что руководитель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Я был прав, что американцы сдадутся первыми. С первого дня, когда все были в трауре, я говорил об этом. Политики – это словоблуды, которые доводят до тех ситуаций, которые сейчас происходят.

Только конкуренция рождает интерес к спорту. У Норвегии в лыжах сейчас нет конкуренции. Она была только со стороны России и СССР. В летних видах спорта конкуренция была тоже со стороны России.

Если говорить о безопасности, то она должна быть в первую очередь. Ярок пример 1972 года, когда в Мюнхене погибла израильская делегация», – сказал Тихонов.

Олимпийский комитет США о допуске россиян: «Призвали МОК изучить возможность сохранения санкций и гарантии допуска только нейтральных и чистых спортсменов»

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают