Дмитрий Васильев: «Нам нужно участвовать в азиатских и африканских соревнованиях. Если МОК будут игнорировать нашу значимость для мира, то рискуют развалиться как система»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Азиатские игры Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам нужно выступать в Азии и Африке.

Сегодня появилась информация о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки пригласит россиян на свои соревнования.

«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях для спортсменов. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта.

К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК (Международного олимпийского комитета). Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта.

Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешней прозападной МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», – сказал Васильев.

Африканская ассоциация олимпийских комитетов пригласит российских спортсменов на свои соревнования

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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49 комментариев

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Максим Новиков
Открытый чемпионат Республики Чад по лыжным гонкам в этом году очень интригует своим составом
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Буратинка
Всё нормально!
На вершине Килиманджаро снег есть!
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Погладь быка
Вам нужно. Под белым флагом в родные Эсватини, Эфипопию, Зимбабве. А беларусам нет. Они европейцы и их место на европейских, американских соревнованиях. А вы у себя там в третьей африканской группе "унгазун гарунге унгазун гарунге замбеле гарунге" со своими черными братьями напевайте. С призовым фондом в зимбабвейских долларах.
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Michael1969
Ответ Oleg
Клоуны режимные, все наивно верят что мир без России рухнет. Нет, не рухнет, а будет жить как и раньше. А вот Росстя рискует пойти по пути Ирана, Кубы, Северной Кореи.
Неправда, не как раньше, но, к сожалению, Россия сделала для цивилизованного мира выбор "с Россией" или "без России" слишком очевидным. И такие слова только убеждают тех, кто сомневается.
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Сергей Кондратьев
Биатлон в Африке я бы посмотрел
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fall_of_troy
Ответ Классный руководитель
что то пока не развалился мок с бабахом
"Надо потерпеть!" Диды вон ждали пока капиталистический Запад развалится под тяжестью своих преступлений и мы подождем. Правда в прошлый раз развалился почему-то не Запад, а кое-кто другой.
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Павел Мельников
Ответ Olga.t
Есть отдельные спортсмены, как Карякин, например. Но, кмк, и Степанова, и Рылов, и Куляк очень даже мечтают попасть на международные соревнования. Возможно, даже жалеют о своих прежних неосторожных заявлениях. Против только "бывшие", они свои преференции получили в более спокойные времена, сейчас стараются быть " в согласии " с властью.
Было у отца три сына, два умных и один - спортсмен. Кто-то из этой компании явно не смог продумать последствия (впрочем, Степанова и Карякин, скорее всего, к таким не относятся).
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fall_of_troy
Ответ DrDro
Очень символично от биатлониста слышать призывы переходить в Азию и Африку)
Ну он дурачок, который выступает для начальства воспроизводя то, что слышит от госпропаганды.
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sav187
Дмитрий Васильев как никто понимает важность участия наших спортсменов в Африканских играх. Особенно биатлонистов.
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grokk
Лучше сразу в арктическую федерацию перейти. Заодно и создать ее
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Olga.t
Ответ Павел Мельников
Все эти азиатско-африканские предложения очень красиво звучат, единственная проблема, что звучат они не из уст самих спортсменов. То есть их судьбу хотят решить, грубо говоря, пенсионеры. Сколько эту тему мусолят, ни одного подобного тезиса от выступающего спортсмена ещё не было, а вот обратные по смыслу высказывания от них как раз были.
Есть отдельные спортсмены, как Карякин, например.
Но, кмк, и Степанова, и Рылов, и Куляк очень даже мечтают попасть на международные соревнования. Возможно, даже жалеют о своих прежних неосторожных заявлениях.
Против только "бывшие", они свои преференции получили в более спокойные времена, сейчас стараются быть " в согласии " с властью.
+1
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Masay und
Ответ Dinamik1
Прошла инфа что наших футболистов пригласила Южноамериканская федерация футбола провести отбор к следующиму ЧМ.
Сейчас главное не бухтеть?
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Masay und
Когда пытался перегнать Португалию, но отстал от Зимбабве.
+1
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NoWar
В Африке хорошая спортивная инфраструктура? Тогда грузите! В смысле участвуйте.
+1
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Dinamik1
Прошла инфа что наших футболистов пригласила Южноамериканская федерация футбола провести отбор к следующиму ЧМ.
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Сталкер2000
Дима да что ты мать твою несешь
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past present future
Дмитрий, а какое название у этих "африканских соревнованиях для спортсменов"? Не знаешь, ты про них и не слышал раньше, и сейчас тебе надо лезть в Википедию. Действительно, МОК развалится, если Россия выиграет такие соревнования 🤣
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Oleg
Клоуны режимные, все наивно верят что мир без России рухнет.
Нет, не рухнет, а будет жить как и раньше.
А вот Росстя рискует пойти по пути Ирана, Кубы, Северной Кореи.
+2
-2
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Элси Ринген
Ответ prorvemss
Аха-ха! "МОК развалится"))) Я паЦталом.
А вы зря смеетесь! Всё именно к этому и идет. Причем это делаем даже не мы, а они сами.
0
-7
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Савелий Борисов
оййййййоойййй
бред какой, боже.
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Элси Ринген
Участвовать, конечно, надо. В первую очередь для создания прецедентов.
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brace
Ответ Serge Vendino
Ян Мельник, пора перестать постить каждый чих этого чудика
Как это перестать?, он для этого и существует здесь
0
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Илья Савчук
Чемпион Африки по биатлону, звучит мощно. Приз связка бананов
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Igor_Smr
Похоже на речь Остапа Бендера о Нью Васюках.
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Антон Александров
Чунга-Чанга:
Лучший биатлон
Чунга-Чанга
Летом будет он

Чунга-Чанга
По песку бежим
Чунга-Чанга
На песке лежим

Чудо-юдо, чудо-юдо
Вот Васильев на верблюде
Быстро едет на верблюде, чудо-юдо!
Раз у нас такие люди, мы получим ... на блюде
Но зато мы МОК осудим, чудо-юдо!
+8
-1
+7
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