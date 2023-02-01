Дмитрий Васильев: «Нам нужно участвовать в азиатских и африканских соревнованиях. Если МОК будут игнорировать нашу значимость для мира, то рискуют развалиться как система»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам нужно выступать в Азии и Африке.

Сегодня появилась информация о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки пригласит россиян на свои соревнования.

«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях для спортсменов. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта.

К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК (Международного олимпийского комитета). Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта.

Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешней прозападной МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», – сказал Васильев.

Африканская ассоциация олимпийских комитетов пригласит российских спортсменов на свои соревнования

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах