Дмитрий Васильев: «Нам нужно участвовать в азиатских и африканских соревнованиях. Если МОК будут игнорировать нашу значимость для мира, то рискуют развалиться как система»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам нужно выступать в Азии и Африке.
Сегодня появилась информация о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки пригласит россиян на свои соревнования.
«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях для спортсменов. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта.
К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК (Международного олимпийского комитета). Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта.
Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешней прозападной МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», – сказал Васильев.
Африканская ассоциация олимпийских комитетов пригласит российских спортсменов на свои соревнования
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На вершине Килиманджаро снег есть!
Но, кмк, и Степанова, и Рылов, и Куляк очень даже мечтают попасть на международные соревнования. Возможно, даже жалеют о своих прежних неосторожных заявлениях.
Против только "бывшие", они свои преференции получили в более спокойные времена, сейчас стараются быть " в согласии " с властью.
Нет, не рухнет, а будет жить как и раньше.
А вот Росстя рискует пойти по пути Ирана, Кубы, Северной Кореи.
бред какой, боже.
Лучший биатлон
Чунга-Чанга
Летом будет он
Чунга-Чанга
По песку бежим
Чунга-Чанга
На песке лежим
Чудо-юдо, чудо-юдо
Вот Васильев на верблюде
Быстро едет на верблюде, чудо-юдо!
Раз у нас такие люди, мы получим ... на блюде
Но зато мы МОК осудим, чудо-юдо!