Африканская ассоциация олимпийских комитетов пригласит российских спортсменов на свои соревнования

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Африки пригласит российских спортсменов выступать на своих соревнованиях.

Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«Позиция Минспорта – во главе угла спортсмен, он должен соревноваться с сильнейшими, мы приложим для этого все усилия. Не забываем про взгляд в сторону Азии – Китай постепенно начинает открываться, думаю, к марту ограничительные меры будут ослаблены, и мы сформируем хороший соревновательный календарь.

Ведется работа и с другими азиатскими странами, в том числе и логистическая. Как вы знаете, Олимпийский совет Азии ранее выразил желание нас видеть на соревнованиях. В марте месяце такое же заявление сделают и страны Африки – они единогласно выступят с предложением нам выступать на своих стартах.

Мы ждем диалога с МОК (Международным олимпийским комитетом) и международными федерациями, по каким критериям мы будем допущены», – сказал Морозов.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие