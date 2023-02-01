Африканская ассоциация олимпийских комитетов пригласит российских спортсменов на свои соревнования

Теги МОК ОКР Министерство спорта России Алексей Морозов Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Африки пригласит российских спортсменов выступать на своих соревнованиях.

Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«Позиция Минспорта – во главе угла спортсмен, он должен соревноваться с сильнейшими, мы приложим для этого все усилия. Не забываем про взгляд в сторону Азии – Китай постепенно начинает открываться, думаю, к марту ограничительные меры будут ослаблены, и мы сформируем хороший соревновательный календарь.

Ведется работа и с другими азиатскими странами, в том числе и логистическая. Как вы знаете, Олимпийский совет Азии ранее выразил желание нас видеть на соревнованиях. В марте месяце такое же заявление сделают и страны Африки – они единогласно выступят с предложением нам выступать на своих стартах.

Мы ждем диалога с МОК (Международным олимпийским комитетом) и международными федерациями, по каким критериям мы будем допущены», – сказал Морозов.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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27 комментариев

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Unnamed80
Ответ xxx-xxx
Так глядишь гонки на верблюдах станут национальным достоянием )
Метание копья по бегущей мишени не будет выглядеть чем-то странным
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Антон Александров
Ответ Павел Нестеров
Чемпионка Африки Вероника Степанова... заслуженно.
Вероника Маврикиевна ;)
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Unnamed80
Бурунди, Лесото, Чад, Заир, Зимбабве, Свазиленд-вот они наши потенциальные соперники...Назовите навскидку хоть одного спортсмена из этих стран, с которыми нам возможно предстоит конкурировать?? Я помню только вратаря Ливерпуля Брюса Гробеллара.
+1
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Stivi M.D.
А вы думали Лавров просто так неделю назад в Свазиленд ехал?
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Максим Фомин
Наконец-то мы все узнаем знаменитых лыжников из Джибути...ради этого момента весь российский спорт и существовал все эти годы...это и прорыв и рывок одновременно...
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SadButTrue
Ответ Alex_msk
Можно сколько угодно смеяться над Африкой, но это объективно большой шаг для нашего спорта в нынешней ситуации. Да и в политике тоже успех. Тем более что в Африке живёт в 2 раза больше человек чем в Европе
Только не живёт, а выживает
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tuseko
Африкиада
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Павел Нестеров
Чемпионка Африки Вероника Степанова... заслуженно.
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DrDro
А может и не пригласит)
Интересно он за африканцев всё уже порешал.
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SadButTrue
НАКОНЕЦ-ТО!!!! А то все Азия, Азия! Ну какая мы Азия? Там недружественная Япония, милитаристская Корея, англосаксы из Австралии. В Африке же нам всегда рады.
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Unnamed80
Все правильно, отсталые страны хотят выступать вместе с себе подобными
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xxx-xxx
Так глядишь гонки на верблюдах станут национальным достоянием )
+2
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Alex1104
Ответ Ебздрогыч
Помню, я очень смеялся над названием форума "Россия - Африка". Теперь уже не смешно
Ничего смешного. С Африкой нужно больше работать, и так отстаем от Китая и даже США.
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Иван Алейников
Ответ Ебздрогыч
Помню, я очень смеялся над названием форума "Россия - Африка". Теперь уже не смешно
Если бег, то еще ладно.
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Alex_msk
Можно сколько угодно смеяться над Африкой, но это объективно большой шаг для нашего спорта в нынешней ситуации. Да и в политике тоже успех. Тем более что в Африке живёт в 2 раза больше человек чем в Европе
+1
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Viks
по каким критериям мы будем допущены», – сказал Морозов. --- А тебе ещё неясно?
0
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Ярослав Ройс
Путин снова всех переиграл!!!
Гойда!!!!
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Александр Радевич
Ответ Ебздрогыч
Я надеюсь, по зимним видам спорта?
Зачёт:)))
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Batt Monner
Несомненная победа российской дипломатии. Не зря Лавров подружился с премьер-министром Свазиленда
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fbd
Шутки про переход в Африку вышли из под контроля
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Дмитрий Турецкий
Наконец-то! Достойный уровень 💪
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Radik_2.0
тут говорят обычно, что весь мир же против России
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Viks
" Не ходите дети в Африку гулять! "
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Ебздрогыч
Будет дерби с Эритреей!
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Veld
УРААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОБЕДА ПОБЕДА ПОБЕДА ПОБЕДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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