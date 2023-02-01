Карякин о нейтральном статусе: «У меня к этому негативное отношение. Наверное, МОК забыли, что их основной лозунг – «спорт вне политики»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.

– Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вариант с допуском спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия и выступать в нейтральном статусе.

– Конечно, у меня к этому негативное отношение. И вообще ко всему, что они творят, плохо отношусь. Наверное, они сами забыли, что их основной лозунг – «спорт вне политики».

Спорт сейчас максимально политизирован – мне кажется, с этим никто не будет спорить. Какую бы ты сторону ни поддерживал, спорт сейчас однозначно стал частью политики. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому, но в данный момент все так, как есть.

– Как вести себя нашим олимпийцам, если МОК реально утвердит эти требования?

– Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают ее, то это большой удар для них. Потому что они очень много тренируются и готовятся к этому всю жизнь.

С другой стороны, государство должно организовывать свои игры внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстраненным от международных стартов спортсменам.

Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом, – сказал Карякин.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?